El sorteo del Mundial de 2026 —que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México— se llevó a cabo para este viernes 5 de diciembre de 2025. En esta ceremonia, la Selección de Ecuador conocerá cuáles serán sus rivales en la fase de grupos del torneo más importante del fútbol de selecciones.

La Selección de Ecuador estuvo en el bombo 2

Para este acto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Selección de Ecuador estuvo presente con una delegación oficial. La Tri figuraba en el bombo 2 gracias a su posición 23 en el ranking FIFA, por lo que no podría enfrentarse a ninguna selección ubicada en esa misma línea. Además, como ocurre en cada edición, los equipos de una misma confederación no podían quedar emparejados en el mismo grupo.

El sorteo arrancó a las 12:00. El Mundial tendrá un total de 48 selecciones: 42 ya tienen su cupo asegurado y las seis restantes saldrán de los repechajes internacionales.

Los bombos para el Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados europeos aún por definir y dos equipos provenientes del torneo intercontinental.

Los anfitriones, ubicados en el bombo 1, ya tienen grupo asignado como cabezas de serie: México liderará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D.

¿Cómo estaba planeado el sorteo del Mundial 2026?

La ceremonia tuvo lugar en el Kennedy Center de Washington D.C. y fue conducida por los actores Kevin Hart y Danny Ramírez, junto a la modelo Heidi Klum. El espectáculo incluyó presentaciones de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Village People y Damián Marley. Este fue transmitido por la página web de la FIFA, en sus redes sociales y en los canales con derechos oficiales.

Aunque el sorteo de grupos se realizó el 5 de diciembre, la definición de los partidos y sedes se anunciará un día después, el 6 de diciembre, en un evento adicional.

La Selección de Ecuador quedó emparejada en el Grupo E

A partir del sorteo, la Selección de Ecuador quedó en el Grupo E. Allí, esta se enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

El análisis del sorteo del Mundial 2026

Información adicional: La Copa del Mundo 2026