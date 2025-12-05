El sorteo del Mundial de 2026 —que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México— se llevó a cabo para este viernes 5 de diciembre de 2025. En esta ceremonia, la Selección de Ecuador conocerá cuáles serán sus rivales en la fase de grupos del torneo más importante del fútbol de selecciones.
La Selección de Ecuador estuvo en el bombo 2
Para este acto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Selección de Ecuador estuvo presente con una delegación oficial. La Tri figuraba en el bombo 2 gracias a su posición 23 en el ranking FIFA, por lo que no podría enfrentarse a ninguna selección ubicada en esa misma línea. Además, como ocurre en cada edición, los equipos de una misma confederación no podían quedar emparejados en el mismo grupo.
El sorteo arrancó a las 12:00. El Mundial tendrá un total de 48 selecciones: 42 ya tienen su cupo asegurado y las seis restantes saldrán de los repechajes internacionales.
Los bombos para el Mundial 2026
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados europeos aún por definir y dos equipos provenientes del torneo intercontinental.
Los anfitriones, ubicados en el bombo 1, ya tienen grupo asignado como cabezas de serie: México liderará el Grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D.
¿Cómo estaba planeado el sorteo del Mundial 2026?
La ceremonia tuvo lugar en el Kennedy Center de Washington D.C. y fue conducida por los actores Kevin Hart y Danny Ramírez, junto a la modelo Heidi Klum. El espectáculo incluyó presentaciones de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Village People y Damián Marley. Este fue transmitido por la página web de la FIFA, en sus redes sociales y en los canales con derechos oficiales.
Aunque el sorteo de grupos se realizó el 5 de diciembre, la definición de los partidos y sedes se anunciará un día después, el 6 de diciembre, en un evento adicional.
La Selección de Ecuador quedó emparejada en el Grupo E
A partir del sorteo, la Selección de Ecuador quedó en el Grupo E. Allí, esta se enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania.
-
Inicio del sorteo del Mundial
La FIFA da comienzo al evento para conocer los grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington D.C.
-
Andrea Bocelli inaugura el evento.
El artista italiano Andrea Bocelli abre el acto con una pieza musical.
-
Presentación de los conductores del sorteo del Mundial.
Los artistas Kevin Hart y Heidi Klum hacen su aparición y dan la bienvenida al evento.
-
Presentación de los conductores del sorteo del Mundial.
El actor Danny Ramírez se suma a Hart y Klum.
-
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, da la bienvenida a las delegaciones y representantes internacional.
El líder del ente rector del fútbol Mundial saluda a los presentes y los líderes políticos de los países que albergarán el certamen: Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Claudia Sheinbaum, presidente de México y Mark Carney, primer ministro de Canadá.
-
Nueva intervención musical.
Robbie Williams se une al espectáculo artístico del sorteo. Nicole Scherzinger se suma a su intervención.
-
Se anuncia un nuevo premio de la FIFA.
Se exhibe un video en el que hace un llamado a la paz con el fútbol como herramienta. Da a conocer el premio de la FIFA por la para quienes hayan sido influyentes en tal campo. Cada año, el ente rector del fútbol otorgará un reconocimiento a un personaje.
-
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es galardonado.
Se estrena el Premio de la FIFA de la Paz. Donald Trump es el primer homenajeado con tal reconocimiento.
Gianni Infantino, presidente del máximo ente de FIFA, señaló que se entrega el galardón al primer mandatario de Estados Unidos en “reconocimiento por sus acciones de preservar y promulgar la paz a nivel mundial”.
“Queremos un líder que se preocupe por la gente, que quiera un mundo libre, que quiera unir a todos. Definitivamente merece ser el primer ganador por sus acciones por lo que ha hecho y porque ha conseguido cosas increíbles. Tiene mi apoyo y el apoyo de todo el fútbol”, señaló Infantino.
-
Intervención de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos agradece a su familia por el apoyo y a la FIFA por el reconocimiento y se refiere a la siguiente Copa del Mundo:
“Van a presenciar un evento nunca antes visto (el Mundial de 2026). Ha sido un tremendo trabajo con Canadá y México. Trabajamos para unir a los dos países. Hemos vuelto a Estados Unidos un país más seguro. Es un gran honor”, manifestó Trump.
-
La Copa del Mundo hace su aparición.
Lionel Escaloni, DT de la Selección de Argentina -último campeón-, expone la Copa del Mundo. El estratega señala que fue uno de los momentos más importantes de su vida el haberla ganado en Catar 2022.
-
Los mandatarios de las sedes del Mundial aparecen en el escenario.
Donald Trump, Claudia Sheibaum y Mark Carney suben al escenario junto a Gianni Infantino. Los tres mandatarios coinciden en destacar su emoción por acoger el Mundial y destacan la capacidad con la que cuenta para llevarlo a cabo y sus expectativas.
-
Los mandatarios presentan los grupos a los que irán los anfitriones.
Cada presidente de su nación revela a qué grupo irá cada selección como cabeza de serie. México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Los tres formaron parte de los 12 equipos del bombo 1.
-
Nueva intervención musical.
Laury Hill y Damian Marley ejecutan la tercera intervención musical del evento.
-
Explicación de cómo será el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo.
Saldrá un equipo de cada bolillero para conformar los grupos. Primero saldrán todos los del bombo uno y, de manera sucesiva, saldrán las selecciones que están en las siguientes.
Con los tres anfitriones ya definidos, los nueve restantes completarán las cabezas de serie. Cada bombo cuenta con 12 escuadras, su presencia se dio a raíz del ranking FIFA. Los seis elencos que se definirán por repechaje, que aún no se ha celebrado, ocupan el último bombo. Salvo por Europa, conjuntos de la misma confederación no pueden coincidir en el mismo grupo. Tampoco pueden cruzarse elencos que compartan bolillero.
-
Una terna de deportistas sacará a las selecciones de los bolilleros para el sorteo.
Se presentan a los atletas que exhibirán a las selecciones en los grupos: Shaquille O’Neal, Tom Brady, entre otros. Rio Ferdinand, leyenda de la FIFA conduce el sorteo.
-
-
Brasil conoce su futuro.
Brasil es el cuarto del bombo 1 en salir, tras Estados Unidos, México y Canadá. El ‘Scratch’ va al grupo C.
-
Alemania conoce su futuro.
Alemania irá al grupo E.
-
Países Bajos conoce su futuro.
Países Bajos irá al Grupo F.
-
Belgica conoce su futuro.
Bélgica irá al grupo C.
-
España conoce su futuro.
España irá al grupo H.
-
Argentina conoce su futuro.
Argentina irá al grupo J.
-
Francia conoce su futuro.
Francia irá al grupo I.
-
Portugal conoce su futuro.
Portugal va al grupo K.
-
Inglaterra conoce su futuro.
Inglaterra va al Grupo L.
-
Corea del Sur conoce su futuro.
Corea del sur va al Grupo A.
-
Suiza conoce su futuro.
Suiza va al grupo B.
-
Marruecos conoce su futuro.
Marruecos va al grupo al C.
-
Australia conoce su futuro.
Australia va al grupo D.
-
La Selección de Ecuador conoce su futuro.
La Selección de Ecuador va al Grupo E.
-
Irán conoce su futuro.
Irán va al Grupo G.
-
Uruguay conoce su futuro.
Uruguay va al Grupo H.
-
Senegal conoce su futuro.
Senegal va al grupo I.
-
Austria conoce su futuro.
Austria va al Grupo J.
-
Colombia conoce su futuro.
Colombia va al Grupo K.
-
Croacia conoce su futuro.
Croacia va al Grupo L.
-
Sudáfrica conoce su futuro.
Sudáfrica va al grupo A.
-
Catar conoce su destino.
Catar va al grupo B.
-
Paragua conoce su futuro.
Paraguay va al Grupo D.
-
Costa de Marfil conoce su futuro.
Costa de Marfil va al Grupo E y será rival de la Selección de Ecuador.
-
Túnez conoce su futuro.
Túnez va al grupo F.
-
Egipto conoce su futuro.
Egipto va al Grupo G.
-
Escocia conoce su futuro.
Escocia va al grupo C.
-
Arabia Saudita conoce su futuro.
Arabia Saudita va al grupo H.
-
Argelia conoce su futuro.
Argelia va al grupo J.
-
Uzbekhistán conoce su futuro.
Uzbekhistán va al Grupo K.
-
Panamá conoce su futuro.
Panamá va al Grupo L.
-
Noruega conoce su futuro.
Noruega va al Grupo I.
-
Repechaje Europeo.
Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o República del Irlanda van al grupo A.
-
Repechaje Europeo.
Gales, Irlanda del Norte, Italia o Bosnia y Herzegovina irán al grupo B.
-
Haití conoce su futuro.
Haití irá al grupo C.
-
Curazao conoce su futuro.
Curazao va al grupo E de la Selección de Ecuador.
-
Repechaje internacional.
Un equipo de repechaje internacional irá al Grupo I.
-
Cabo Verde conoce su futuro.
Cabo Verde va al Grupo H.
-
Repechaje Europeo.
Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo irán al Grupo D.
-
Jornadia conoce su futuro.
Jordania va al Grupo J.
-
Repechaje internacional.
Uno de los seis equipos del repechaje internacional va al grupo K.
-
Ghana conoce su futuro.
Ghana va al Grupo L.
-
Nueva Zelanda conoce su futuro.
Nueva Zelanda irá al Grupo G.
-
Fin del sorteo del Mundial.
El sorteo del Mundial termina y los 12 grupos quedan confirmados.
-
Espectáculo musical de cierre.
Village People cierra el evento con YMCA.