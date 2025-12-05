Costa de Marfil será uno de los rivales de Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026, tras el sorteo realizado en Washington D.C. el 5 de noviembre de 2025.

La selección africana, conocidos como ‘los elefantes del desierto’, llega con un plantel sólido y una valoración cercana a la de La Tri, convirtiéndose en un adversario de cuidado para los ecuatorianos en su búsqueda por avanzar en el torneo.

Costa de Marfil será rival de Ecuador

El Grupo E del Mundial 2026 quedó conformado por Alemania, Costa de Marfil, Curazao y Ecuador. Entre estos rivales, Costa de Marfil destaca como un oponente de gran nivel para la Tri, con un valor estimado de 338,83 millones de dólares según Transfermarkt, cercano al de Ecuador (372 millones).

Los ‘elefantes del desierto’ cuentan con jugadores de alto rendimiento, como Ousmane Diomande (52,4 millones, Sporting de Portugal), Amad Diallo (46,6 millones, Manchester United), Evann Guessand (35 millones, Aston Villa) e Ibrahim Sangaré (28 millones, Nottingham Forest).

Costa de Marfil ha participado en tres Mundiales (2006, 2010 y 2014) y busca superar la fase de grupos tras liderar su clasificación africana frente a Gabón, Gambia, Kenia, Burundi y Seychelles.

La selección, ahora dirigida por Emerse Faé, ganó en tres ocasiones la Copa Africana de Naciones (1992, 2015 y 2023).

Ecuador en el Mundial 2026

Por su parte, Ecuador, con Moisés Caicedo como su figura más valiosa (117 millones de dólares), junto a William Pacho (76 millones, PSG) y Piero Hincapié (58 millones, Arsenal), enfrentará un desafío de alto nivel.

La Tri se clasificó segunda en las eliminatorias sudamericanas con un registro de 8 victorias, 8 empates y 2 derrotas, y buscará superar a Alemania y Costa de Marfil en la fase de grupos.

Curazao completa el grupo, tras una histórica clasificación bajo la dirección de Dick Advocaat.

Alemania, con un plantel valorado en 912 millones de dólares, será el favorito del grupo, pero Costa de Marfil se perfila como un rival clave para Ecuador en el Mundial 2026.