Calendario confirmado de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador será una de las protagonistas del grupo E del Mundial 2026 junto con la poderosa Alemania, la potente Costa de Marfil y Curazao, la sorpresa de la Concacaf que debutará en el torneo.

La FIFA confirmó este sábado 6 de diciembre de 2025 el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, casi 24 horas después del sorteo llevado a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington.

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La Selección de Ecuador jugó 13 partidos mundialistas

El primer capítulo mundialista de Ecuador fue en el Grupo G de Corea-Japón 2002. El debut se produjo el 3 de junio de 2002 con una derrota 2-0 ante Italia en el Sapporo Dome. Cuatro días después, el 9 de junio, cayó 2-1 ante México a pesar de un gol de Agustín Delgado.

Sin embargo, el 13 de junio, La Tri selló su histórica primera victoria mundialista al vencer 1-0 a Croacia en Yokohama, con un gol de Édison Méndez, despidiéndose del torneo con tres puntos.

Cuatro años después, en Alemania 2006, alcanzó su mejor actuación, llegando a los octavos de final. En el Grupo A, los dirigidos por Luis Fernando Suárez cosecharon dos triunfos contundentes.

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El debut fue el 9 de junio con una victoria 2-0 ante Polonia, con anotaciones de Carlos Tenorio y Agustín Delgado. El segundo triunfo se dio el 15 de junio, al golear 3-0 a Costa Rica con goles de Tenorio, Delgado e Iván Kaviedes.

El 20 de junio, cerró la fase con una derrota 3-0 ante la anfitriona Alemania, con la que volverá a jugar en el 2026. En octavos de final, el 25 de junio, se enfrentó a Inglaterra, cayendo 1-0 y finalizando su histórica participación.

La tercera cita fue en Brasil 2014, en el Grupo E. El 15 de junio, Ecuador cayó en un ajustado 2-1 ante Suiza a pesar del gol inicial de Enner Valencia. El 20 de junio llegó el único triunfo, una victoria 2-1 sobre Honduras con doblete de Valencia.

El 25 de junio, empató 0-0 ante Francia en el Maracaná, un resultado que, aunque meritorio, no fue suficiente para avanzar a octavos de final.

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El regreso al Mundial se dio con el partido inaugural de Catar 2022 el 20 de noviembre. En el Grupo A, venció 2-0 al anfitrión con un doblete de Enner Valencia.

El segundo encuentro, el 25 de noviembre, fue un notable empate 1-1 ante Países Bajos, con otro gol de Enner Valencia. Sin embargo, la clasificación se escapó en el último partido, el 29 de noviembre, con una derrota 2-1 ante Senegal, cuyo único gol ecuatoriano fue de Moisés Caicedo.

En total, la Selección de Ecuador ha disputado 13 partidos en Copa Mundial de la FIFA desde Corea-Japón 2002 hasta Catar 2022.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Domingo 14 de junio

Ecuador vs. Costa de Marfil

18:00 – Filadelfia – Lincoln Financial Field

Sábado 20 de junio

Ecuador vs. Curazao

19:00 – Kansas City – Arrowhead Stadium

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania

15:00 – Nueva York/Nueva Jersey – MetLife Stadium

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