Curazao, uno de los tres rivales de la Selección de Ecuador en el grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania y Costa de Marfil, será una de las cuatro debutantes en el torneo junto a Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán.

Curazao logró su inédito boleto para el Mundial 2026 en las eliminatorias de la Concacaf, apoyada en el experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, que le impuso su sello europeo a la sorpresa del Caribe.

Curazao tiene una selección ‘europea’

El camino de Curazao al Mundial 2026 arrancó en la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf.

Se impuso con autoridad en el grupo C con 12 puntos por delante de Haití (9), Santa Lucía (4), Aruba (2) y Barbados. Esto le permitió avanzar a la tercera ronda, donde también ganó el grupo B con los mismos 12 puntos.

Dejó en el camino a Jamaica, mundialista en Francia 1998, Trinidad y Tobago, clasificada a Alemania 2006, y a Bermudas, que aún no logró participar en el máximo torneo de selecciones asociadas a la FIFA.

‘La Familia Azul‘, como es conocido el equipo que representa a una isla de un poco más de 150 000 habitantes, hizo del Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, la capital de Curazao, con capacidad para unos 15 000 espectadores, su fortín.

Por su banco de suplentes han pasado estrellas como Patrick Kluivert (2015–2016), Guus Hiddink (2020-2021) y Dick Advocaat, veterano de 78 años, que ganó títulos con PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Zenit San Petersburgo.

En selecciones dirigió a Países Bajos en el Mundial Estados Unidos 1994 y luego pasó por Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, con la que fue a Alemania 2006, Bélgica, Rusia y Serbia.

Curazao tiene jugadores en Europa

De los 25 citados por Advocaat para la última fecha FIFA de noviembre, 22 juegan en Europa, uno en Asia y dos están sin equipo.

Al ser una isla constituyente del Reino de Países Bajos, 10 de sus seleccionados juegan en dicho país, tres en Inglaterra, dos en Turquía y uno en Escocia, Suiza, Grecia, Israel, Bélgica, Alemania, Polonia y Arabia Saudita.

Leandro Bacuna (Bandirma Spor) es el referente y capitán del equipo a sus 32 años. Tiene el récord de más partidos, con 66, y de más goles, con 16, según Transfermarkt, acumulados desde su debut en 2016.

El portero Eloy Room, sin equipo, le sigue con 65 partidos como internacional. El podio se completa con el defensa central Rhu-endly Aurelio Jean-Carlo Martina, conocido como ‘Cuco‘ Martina, con los mismos 65 encuentros y con un gol en su cuenta personal.

