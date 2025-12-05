La Selección de Ecuador ya conoce su camino en el Mundial 2026. Tras el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre en Washington D.C., la Tri. quedó ubicada en el Grupo E.

Sus rivales son: Alemania, tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) Costa de Marfil, vigente campeona de África y Curazao, debutante mundialista y la selección de menor población en clasificar a un Mundial, aunque con un plantel lleno de futbolistas formados en Europa

Un grupo exigente, pero que desde adentro se vive con optimismo.

“Grupo difícil, pero estamos preparados”: Enner Valencia

El capitán Enner Valencia fue uno de los primeros en reaccionar al sorteo. Aunque reconoció la complejidad del camino, afirmó que era lo esperado por el alto nivel de todas las selecciones clasificadas.

“Estamos con una selección africana y otra con una historia enorme como Alemania. Además, Curazao, que no he visto jugar, pero nos vamos a preparar bien”, dijo en entrevista con Teleamazonas.

También recordó el doloroso antecedente frente a un rival africano: la eliminación ante Senegal en Qatar 2022. Sin embargo, esta vez se muestra más confiado.

Enner Valencia en un partido de la Selección de Ecuador.

“Será diferente. Tenemos que llegar bien preparados para enfrentarlos”, expresó.

Sobre Alemania, la potencia del grupo, fue directo y contundente:

“Sabemos cuál es nuestra actualidad y nuestra fortaleza. Vamos con la mentalidad de que podemos ganarle a cualquiera”.

Beccacece: “La clave será estar unidos”

El entrenador Sebastián Beccacece también analizó el grupo. Para él, el primer paso hacia un Mundial histórico es la mentalidad y la cohesión interna.

“La clave será por nosotros: estar unidos, creer, estar mentalizados. Siempre me han gustado estos desafíos”, afirmó.

Sobre los rivales, admitió que es un grupo exigente, pero no intimidante para el proyecto que lidera.

“Estamos seguros de hacer el mejor Mundial de nuestra historia”.

Sebastián Beccacece en un partido de la Selección de Ecuador por las eliminatorias Sudamericanas.

Mensaje de confianza de Galíndez y Vite

En un evento con hinchas, los seleccionados Hernán Galíndez y Pedro Vite enviaron un mensaje directo a la afición, invitando a creer en la ‘Tri’.

“Tengo la ilusión de llegar lo más lejos posible. Quiero que confíen porque dentro de la cancha vamos a dejar todo por los 18 millones de ecuatorianos”, indicó Vite

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darles una alegría en el Mundial. Queremos que Ecuador sea una de las mejores selecciones del torneo”, agregó Galíndez.