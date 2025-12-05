El Premio FIFA de la Paz tuvo como primer homenajeado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocido por el organismo rector del fútbol por su “acción extraordinaria” para impulsar la paz en regiones como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

Durante la ceremonia, este 5 de diciembre del 2025, Trump recibió el premio y hasta una medalla en el marco del anuncio de este nuevo reconocimiento destinado a figuras influyentes en ese ámbito. “Es uno de los mayores honores de mi vida”, expresó el mandatario estadounidense tras recibir el premio.

Te puede interesar: Sigue en vivo el sorteo del Mundial 2026

Más noticias:

Premio FIFA de la Paz: por qué fue elegido Donald Trump

La FIFA destacó que esta primera edición del galardón busca reconocer a líderes cuyas acciones contribuyan a preservar y fomentar la paz global. Gianni Infantino, presidente del organismo, afirmó que Trump fue elegido por “sus acciones de preservar y promulgar la paz a nivel mundial”.

Infantino anticipa un Mundial 2026 “sin precedentes”

En la misma jornada, Gianni Infantino aseguró que el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el mayor evento que la humanidad haya visto. Afirmó que superará la dimensión deportiva al convertirse en un acontecimiento histórico por su alcance y participación récord.

“El mayor Mundial de la historia”, así calificó Infantino la próxima edición durante el sorteo celebrado en Washington. Además, destacó que la FIFA es un proveedor de felicidad para la humanidad desde hace más de 100 años, mientras presentó a los jefes de Gobierno de los tres países anfitriones: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.

El sorteo confirmó el inicio del torneo para el 11 de junio en Ciudad de México y su final el 19 de julio en Nueva York, con la participación de 48 selecciones.

Con información de EFE