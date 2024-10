De admirarlo a enfrentarlo en una eliminatoria sudamericana. Eso le sucederá este martes 15 de octubre a Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, cuando enfrente a uno de sus grandes ídolos en el mundo del fútbol, Marcelo Bielsa.

La Selección de Ecuador visitará a la Uruguay del ‘Loco’ por la décima jornada de las eliminatorias, en un partido clave para el combinado nacional y para ‘Becca’, que enfrentará por primera vez a su referente como técnico.

Sebastián Beccacece y el tatuaje de Bielsa

No es un secreto la admiración que Beccacece siente por Marcelo Bielsa, algo que ha mencionado en múltiples entrevistas. Sin embargo, su fanatismo lo llevó a plasmar este homenaje en su piel.

En su espalda, el DT de la ‘Tri’ tiene un gran tatuaje de una pelota de fútbol, con varios elementos, y entre ellos está Bielsa.

“Me lo tatué en 2010. Es una pelota de fútbol, grande, como si fuese mi mundo, y dentro tengo diferentes cosas como el escudo de Newell’s, Bielsa, mi viejo, mi vieja, mis hijas, mis amigos, mi señora”, comentó Beccacece en una entrevista con Juan Pablo Varsky.

Tatuaje de Sebastián Beccacece. Foto: Instagram personal.

Su admiración por Marcelo Bielsa

Los primeros acercamientos de Beccacece con Bielsa ocurrieron en su infancia, durante la década de los noventa, en Rosario, Argentina. ‘Becca’ es hincha de Newell’s Old Boys, y en esa época el ‘Loco’ estaba al mando del equipo, con el que logró dos títulos de primera división.

Ya en su etapa adulta, cuando incursionó en la dirección técnica, su admiración por Bielsa creció aún más, especialmente durante sus primeros pasos como asistente de Jorge Sampaoli, cuando lo consolidó como su mayor referente.

“Fue la persona que me inspiró, que me llevó a pensar y replantear siempre las cosas, no solo vinculadas al juego, sino a un montón de preguntas sobre la vida”, detalló Beccacece.

Su primer enfrentamiento contra Marcelo Bielsa

Aunque Beccacece tiene una larga trayectoria en los banquillos —más de 12 años como asistente técnico y casi ocho años como DT principal—, será la primera vez que se enfrente a un equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

En la previa del duelo entre Ecuador y Uruguay, Beccacece destacó nuevamente su admiración por su compatriota y lo importante que es este compromiso para él y la selección ecuatoriana.

“Es una persona a la cual admiro mucho, adoro, respeto y quiero. Es como un padre futbolístico para mí. Pero ahora se enfrentan Uruguay y Ecuador, y vamos a necesitar mucho temple y rebeldía para jugar en un escenario como este”, mencionó en la rueda de prensa.