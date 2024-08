Sebastián Beccacece, DT de la Selección de Ecuador, se presentó ante la prensa este jueves 29 de agosto para abordar diversas inquietudes sobre su trabajo, objetivos, y la próxima convocatoria del equipo. Uno de los temas destacados en su intervención fue sobre Enner Valencia.

En cuanto a la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas, el estratega argentino reveló que la lista oficial saldrá el viernes 29 a las 11:00.

Beccacece también adelantó que la convocatoria incluirá entre 28 y 30 jugadores, destacando la incorporación de varios juveniles, como sparrings, a quienes desea observar de cerca en el entorno de la selección.

Sebastián Beccacece respalda a Enner Valencia

Durante la rueda de prensa, Sebastián Beccacece recibió consultas sobre Enner Valencia, y el técnico argentino no dudó en expresar su total respaldo y apoyo hacia el capitán de la selección.

Es importante recordar que Valencia recientemente vivió un momento tenso con la hinchada de la ‘Tri’ tras fallar un penal decisivo en los cuartos de final de la Copa América contra Argentina, lo que resultó perjudicial para el equipo.

Esta situación generó un fuerte rechazo hacia el delantero en redes sociales, donde los aficionados manifestaron su descontento.

Al respecto, Beccacece enfatizó que en un equipo, la responsabilidad no recae en un solo jugador, sino que es compartida por todos.

“En 2010, tuve la oportunidad de conocer el proceso de Enner Valencia y he seguido de cerca su trayectoria. He conversado con él y le he dicho que debemos eliminar esa sensación de culpa. La responsabilidad es colectiva“, afirmó el estratega.

Ecuador se enfrenta a Brasil y Perú

El primer desafío de la Selección de Ecuador, con Beccacece en la zona técnica, será el viernes 6 de septiembre, cuando visite a Brasil en el estadio Couto Pereira de Curitiba.

En la octava jornada, programada para el martes 10, Ecuador regresa a Quito para recibir a Perú en el Rodrigo Paz Delgado.

La Selección de Ecuador está en el quinto lugar en la tabla de posiciones después de seis fechas. La ‘Tri’ tiene ocho puntos, tras tres victorias, dos empates y una derrota.

Hay que recordar que al inicio de la competencia le fue impuesta una sanción de -3 puntos por parte del TAS.