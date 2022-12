Fernando Santos no se arrepiente de haber dejado a Cristiano Ronaldo en el banquillo

Cristiano Ronaldo fue suplente por segunda vez consecutiva en el Mundial de Qatar. Foto: Twitter @ManuHeredia21

EFE

Fernando Santos, técnico de la selección de Portugal, aseguró, tras la eliminación ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido consecutivo.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", indicó en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.

El 7 de Madeira se quedó fuera del once inicial en el partido de octavos de final ante Suiza, en el que su sustituto, Gonalo Ramos, marcó un triplete, y en este de cuartos ante Marruecos, en el que no pudo contribuir a remontar el marcador adverso.

Cristiano y su último Mundial

La Selección de Portugal quedó eliminada del Mundial Qatar 2022 por Marruecos, el equipo revelación, que la venció 1-0 en los cuartos de final

La eliminación de Portugal a manos de Marruecos, registrada este sábado 10 de diciembre en el estadio Al Thumama, marca el fin a la carrera de Cristiano Ronaldo en los mundiales que, amparados en los fríos números, le dejó más frustraciones que buenos momentos.



Cristiano Ronaldo jugó con Portugal cinco copas del mundo, La primera en Alemania 2006, arropado de una generación comandada por Luis Figo, Pauleta, Ricardo Costa, Deco y Nuno Gomes.



En ese plantel Cristiano Ronaldo, exjugador del Manchester United, Juventus, Real Madrid y Sporting de Lisboa, daba sus primeros pasos para convertirse en el líder indiscutible de la selección de Portugal durante los últimos 16 años.



Luego dijo presente, ya como una figura consolidada y reconocida, en Sudáfrica 2010 (octavos de final), Brasil 2014 (primera fase), Rusia 2018 (octavos de final) y Qatar 2022 (cuartos de final).

