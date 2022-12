Pepe criticó el arbitraje y declaró que Argentina será campeona del mundo

Pepe se molestó con el arbitraje tras la eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022. Foto: EFE.

Agencia EFE

Pepe, defensa de la Selección de Portugal, se mostró muy crítico con el arbitraje de Facundo Tello y aseguró que a la vista de encuentros como este "Argentina será campeona".

“No vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta copa del mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos… Qué más puedo decir. Veamos qué pasa", señaló en declaraciones a RTP3.

"Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir. Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido. Después de lo que pasó ayer, con Messi", señaló a SIC.

"Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos.”, agregó a SIC.

El futuro de Portugal

No es el momento de Pepe o de Cristiano", afirmó el defensa del Oporto en la zona mixta del estadio Al Thumama tras caer eliminados ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

"Es un momento muy importante como para hablar de eso", señaló Pepe sobre la posibilidad de que fuera el último encuentro tanto suyo como de Cristiano Ronaldo con la selección lusa.

"Lo más importante es Portugal. Estamos todos muy tristes por no ganar por no dar una alegría a nuestra gente y hay que mirar un poco lo que hemos hecho bien o mal para poder mejorar", indicó el central exmadridista.

Comentó que no pudieron jugar como quisieron y que tras encajar el gol en el primer periodo en la segunda mitad tampoco pudieron. "Fue más de lo mismo, además ellos empezaron a hacer muchas faltas, el árbitro no mostraba amarillas, y estuvieron muy cerrados", apuntó.

Visita nuestros portales: