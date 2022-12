Marruecos eliminó a Portugal y avanzó a semifinales del Mundial Qatar 2022

Jawad El Yamiq de Marruecos ante Cristiano Ronaldo de Portugal, el 10 de diciembre del 2022, en el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Marruecos volvió a sorprender y se clasificó a la semifinal del Mundial Qatar 2022 al eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el estadio Al Thumama, el 10 de diciembre del 2022.

La selección africana se impuso 1-0 con un gol cabeza el delantero Youssef En-Nesyri, a los 42 minutos. El ariete del Sevilla aprovechó un centro desde la izquierda y cabeceó ante una mala salida del golero Diego Costa.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo ingresó a los 51', como una variante ofensiva para tratar de igualar el marcador. Sin embargo, ni con él lograron superar al efectivo planteamiento defensivo de los africanos.

Al final del partido, Cristiano Ronaldo dejó la cancha entre lágrimas.

Se trata de un triunfo históico. Es la primera vez que una selección africana avanza a las semifinales de una Copa del Mundo.

Fue otra jornada de gloria para Marruecos y un auténtico mazazo para Portugal, que con un gran equipo, tremenda calidad mezcla perfecta de veteranía y juventud, tenía una magnífica oportunidad para ser una auténtica apuesta y encontrar la gloria, más en el cierre de la carrera mundialista de su gran referente, Cristiano Ronaldo.

Para el segundo tiempo, el DT Fernando Santos ensayó dos cambios. A los 51' ingresaron Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo. Dejaron la cancha Rúben Neves y Raphaël Guerreiro.

Con los cambios, los lusos empezaron a generar más opciones para anotar. Bruno Fernandes estuvo muy cerca de anotar a los 63', pero su remate se fue un poco desviado.

El partido se complicó para Portugal por el eficiente planteamiento defensivo del elenco africano, que tiene en su arquero Yassine Bounou a una de sus figuras.

Precisamente Bounou, arquero del Sevilla, tuvo que esmerarse para desviar la pelota al córner, en una de las mejores acciones a favor de Portugal.

Después de un error en la salida de la defensa africana, el balón llegó a los pies de Cristiano Ronaldo que entregó un pase que Joao Félix finalizó con un tremendo remate que fue desviado por el golero Yassine Bounou a los 82'.

A los 90', Cristiano Ronaldo tuvo su oportunidad y remató al arco, pero Bounou atrapó el balón.

La manera de jugar de Marruecos volvió a ser efectiva y se instaló en las semifinales. Antes, también eliminaron a España.

El conjunto de Walid Regragui se ha convertido en la auténtica sensación del torneo. A su estilo. A su forma. Con un planteamiento igual de lícito que cualquier otro. La defensa, el orden, la disciplina, para acabar con rivales superiores.

Puede gustar más o menos. Pero lo que hace lo ejecuta con auténtica maestría. Irreprochable.

En el inicio del torneo empató a cero contra Croacia, también semifinalista, ganó a Bélgica, tercera el pasado Mundial, y encajó un único gol ante Canadá, y fue en propia meta. En octavos secó a España, a la que liquidó en penaltis gracias a la inspiración del portero del Sevilla Yassine Bono.

En esta ocasión fue el otro jugador del conjunto hispalense, el delantero Youssef En Nesyri, el que dio el jaque mate a otro ilustre rival como Portugal, que se había plantado en estos cuartos lanzada, amparada en un fútbol y tras una exhibición espectacular en octavos frente a Suiza (6-1).

En el otro partido de esta jornada, la Francia de Kylian Mbappé, vigente campeona y una de las grandes candidatas al título, se medirá ante la Inglaterra de Harry Kane.

De ese partido saldrá el rival de Marruecos.

Así jugó Marruecos

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, no dispone para la titularidad del central Nayed Aguerd, lesionado en el último duelo contra España y que ocupa un puesto en el banquillo, para el partido de los cuartos de final del Mundial 2022 contra Portugal, con lo que suple su ausencia en el once con Jawal El Yamiq, en una de las dos novedades de la alineación junto a la entrada de Yahya Attiat-Allah por Noussair Mazraoui en el lateral izquierdo.

Marruecos sale con Yassine Bono; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Yahya Attiat-Allah; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youseff En Nesyri y Sofiane Boufal, según informó la Federación de Fútbol de Marruecos en su página web oficial.

Cristiano Ronaldo suplente

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, repite suplencia en el once titular de Fernando Santos en el partido de los cuartos de final del Mundial 2022 contra Marruecos en el estadio Al Thumama, con la única novedad del centrocampista Ruben Neves por William Carvalho respecto a la goleada por 6-1 de octavos ante Suiza y con la apuesta decidida como delantero de Gonalo Ramos, autor de tres tantos en ese choque.

Portugal sale con Diogo Costa, en la portería; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe y Raphael Guerreiro, en la defensa; Otavio, Ruben Neves y Bernardo Silva, en el centro del campo; y Joao Félix, Gonalo Ramos y Bruno Fernandes, en el frente de ataque, según informó la propia selección en sus redes sociales oficiales.

¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo antes del Marruecos y Portugal?

Fernando Santos, seleccionador de Portugal, admitió una conversación el pasado martes con Cristiano Ronaldo, "antes de comer", en el mismo día del partido que lo dejó de suplente contra Suiza, para explicarle por qué no iba a ser titular en ese encuentro, pero aseguró que fue una charla "normal y tranquila", en la que el capitán "nunca" le dijo que "quisiera irse" de la selección y del Mundial de Qatar 2022.

"La conversación ocurrió. Desde que llegué aquí, antes de los partidos sólo estoy hora y media con el equipo. Estoy escribiendo en la pizarra. Pero era normal que sucediera. No lo hago con todos, pero es el capitán. Siendo quien es, todo lo que representa para el equipo, tenía que tener la charla. Fue el día del partido antes de comer. Sólo fue para explicarle por qué no iba a jugar. Fue en mi oficina y le dije que no iba a ser titular. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría solucionar el partido", expuso el técnico en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.

Santos admitió que Cristiano Ronaldo "no" estaba contento con su suplencia, porque "siempre juega de titular". "Es natural. Fue una conversación normal, tranquila. Nunca me dijo que quisiera irse de la selección", remarcó el técnico, que puntualizó "algunas cosas": "Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejad a Ronaldo en paz".

"Cada vez que comparecemos ante la prensa, el 90 por ciento de las preguntas son sobre Cristiano", repasó el entrenador, que destacó el "fantástico ambiente" en el vestuario, entre los 24 jugadores que conforman la plantilla actual de Portugal en Qatar 2022, una vez que tanto Nuno Mendes como Danilo Pereira, lesionados, han debido abandonar la concentración para continuar su recuperación con su club, el París Saint Germain.

Sin desvelar si Ruben Dias podrá o no formar en el once titular, tras ejercitarse el jueves en el gimnasio, ni si repetirá la alineación que goleó 6-1 en octavos, el técnico avisó del potencial de Marruecos: "Nos planteará problemas diferentes que Suiza. Es muy fuerte. No sé cómo dicen que no es favorito. Sólo ha recibido un gol, ha marcado cuatro, sumó siete puntos en la fase de grupos, tiene futbolistas que juegan en los mejores equipos del mundo…".

También destacó su salida de balón, "con un portero", Yassine Bono, que "juega bien con los pies". "Es un equipo muy fuerte en ataque. No va a ser fácil. Recuerdo el partido del Mundial 2018 (victoria por 1-0 de Portugal en la fase de grupos), que fue el más difícil, aunque ganáramos 1-0. Todos los jugadores saben la calidad del rival. Tenemos que salir al campo sin miedo, con convicción. Tenemos que ser intensos y demostrar lo que somos. Es un equipo muy bien organizado, con talento y creatividad", advirtió.

