Rodrigo De Paul respondió a las acusaciones de ayuda a Argentina en el Mundial 2026

La derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España no solo dejó dolor entre los jugadores, sino también respuestas a las críticas que acompañaron a la Albiceleste durante el torneo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Rodrigo De Paul, quien, a través de sus redes sociales, publicó un emotivo mensaje para los aficionados argentinos y aprovechó para responder a quienes denunciaron supuestas ayudas arbitrales en favor del equipo de Lionel Scaloni.

De Paul rechazó las teorías sobre una supuesta ayuda a Argentina

En una publicación en Instagram, el volante del Inter Miami aseguró que muchas personas esperaban la caída de Argentina y cuestionó las versiones que señalaban un supuesto favorecimiento durante el Mundial.

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otros por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo”, escribió.

El mediocampista añadió que esas críticas no hicieron más que fortalecer la unión del grupo.

“Porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.

Las declaraciones hacen referencia a las acusaciones que surgieron durante el Mundial, en las que algunos sectores afirmaron que Argentina había sido favorecida por decisiones arbitrales debido a supuestos intereses políticos o comerciales. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

También dejó un mensaje para los hinchas

De Paul confesó que la derrota en la final le dejó una profunda tristeza, especialmente por no haber podido regalarle un nuevo título mundial a los aficionados argentinos.

“El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”.

El volante también destacó que comprendió que el vínculo entre la selección y sus hinchas va mucho más allá de los títulos.

“Me di cuenta de que esto va mucho más allá del trofeo. Eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”.

Finalmente, concluyó con un mensaje de orgullo hacia su país.

“Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”.

Rodrigo De Paul y su exitosa historia con Argentina

La final del Mundial 2026 representó la primera derrota de Rodrigo De Paul en una final con la selección argentina.

Hasta ese partido, el mediocampista había disputado cuatro finales con la Albiceleste y había conquistado el título en todas ellas.

Con la camiseta argentina suma 94 partidos y dos goles, además de un palmarés en el que destacan: