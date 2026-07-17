La razón que ilusiona a Argentina antes de la final del Mundial no tiene que ver con Messi

Argentina ya conoce el uniforme que utilizará en la final del Mundial 2026 frente a España, y ese detalle despertó una nueva ilusión entre los aficionados más cabuleros.

La Albiceleste disputará el partido con su tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalón y medias blancas, mientras que España vestirá completamente su uniforme principal: camiseta roja, pantalón azul y medias azules.

Aunque se trata únicamente de una coincidencia estadística, la elección de la indumentaria revive un antecedente que favorece a la selección argentina en las finales mundialistas.

La estadística que entusiasma a Argentina

La final ante España será la séptima que dispute Argentina en la historia de los Mundiales, igualando a Brasil como la segunda selección con más finales jugadas, solo por detrás de Alemania, que suma ocho.

Sin embargo, hay un dato que ha llamado especialmente la atención de los aficionados.

Desde que los Mundiales comenzaron a transmitirse por televisión, Argentina nunca perdió una final jugando con su uniforme titular.

Las finales que ganó con la camiseta albiceleste

El primer antecedente llegó en Argentina 1978.

Con Mario Alberto Kempes como gran figura, la Albiceleste derrotó a Países Bajos y conquistó su primera Copa del Mundo utilizando su tradicional camiseta celeste y blanca.

Ocho años después, en México 1986, el equipo liderado por Diego Armando Maradona volvió a levantar el trofeo con su uniforme principal tras vencer a Alemania Federal.

El caso más reciente ocurrió en Catar 2022, cuando la selección dirigida por Lionel Scaloni y comandada por Lionel Messi derrotó a Francia en los penales utilizando la camiseta albiceleste, pantalón blanco y medias blancas, exactamente la misma combinación que vestirá en la final del Mundial 2026.

Las finales que perdió con el uniforme alternativo

En contraste, las dos finales mundialistas televisadas que Argentina disputó con una camiseta alternativa terminaron en derrota.

La primera fue en Italia 1990, cuando el conjunto de Maradona cayó 1-0 ante Alemania Federal.

La segunda ocurrió en Brasil 2014, donde la selección liderada por Lionel Messi perdió también 1-0 frente a Alemania, nuevamente vistiendo una indumentaria alternativa.

Una curiosidad que alimenta la ilusión

Aunque no existe ninguna relación deportiva entre el uniforme y el resultado de un partido, la coincidencia histórica volvió a instalarse en el debate entre los aficionados argentinos.

Para los más supersticiosos, vestir nuevamente la camiseta titular en una final representa un buen presagio.

Ahora, la Albiceleste intentará convertir esa curiosa estadística en realidad cuando enfrente a España con el objetivo de conquistar su cuarta Copa del Mundo y sumar una nueva estrella a su escudo.