¿De dónde salió la bandera de las Malvinas que exhibió Argentina tras vencer a Inglaterra?

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, dejó una de las imágenes más comentadas del torneo.

Una vez finalizado el partido, varios futbolistas de la Albiceleste celebraron con una bandera que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que emocionó a los aficionados argentinos, pero que también generó controversia por el trasfondo político del reclamo de soberanía sobre las islas.

Las imágenes de Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros jugadores sosteniendo la pancarta rápidamente se hicieron virales y abrieron el debate sobre una posible sanción por parte de la FIFA.

¿De dónde salió la bandera?

De acuerdo con una reconstrucción publicada por el diario argentino La Nación, la bandera no fue elaborada ni ingresada por la delegación argentina.

Todo comenzó en el hotel de concentración de la Albiceleste, en Atlanta, donde un grupo de aficionados decidió intentar introducir al estadio una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, pese a que la organización del Mundial prohíbe el ingreso de mensajes considerados políticos.

Según el medio, los hinchas improvisaron la bandera utilizando una sábana del hotel y un aerosol negro con el que escribieron la frase.

Después debieron superar los controles de seguridad para lograr ingresar el mensaje al estadio.

Bandera antes de ingresar al estadio por un grupo de aficionados, publicada por un familiar del autor. • Foto: Instagram @milo20154

Así llegó la pancarta a los jugadores

Los aficionados esperaron hasta los minutos finales del partido para acercarse a la zona ubicada detrás del arco donde Argentina marcó los goles de la clasificación.

Cuando faltaban apenas unos minutos para el final, un miembro del operativo de seguridad detectó la bandera e intentó retirarla.

Sin embargo, antes de que los agentes pudieran intervenir, los hinchas lograron hacer llegar la pancarta a los futbolistas argentinos, quienes la exhibieron durante los festejos sobre el terreno de juego tras conseguir el pase a la final.

La imagen rápidamente recorrió el mundo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la celebración.

👀🏳️ La verdad del trapo de Malvinas.



Al final del stream de Speed, cuando se retira frustrado del partido, se puede ver cómo cuelga adelante en la tribuna el mítico trapo que en realidad, es una sábana pintada en un hotel por un chico de VILLA LURO una noche antes. Solo él sabe… pic.twitter.com/mK8YTAHE2M — Expe (@Expefutbol) July 16, 2026

¿Puede la FIFA sancionar a Argentina?

La exhibición de la bandera podría derivar en un expediente disciplinario por parte de la FIFA.

El artículo 34.3 del Reglamento del Mundial 2026 establece que los jugadores y demás integrantes de las delegaciones tienen prohibido exhibir mensajes o lemas de carácter político, religioso o personal antes, durante o después de los partidos, así como en cualquier actividad oficial organizada por la FIFA.

Además, el Código Disciplinario de la FIFA contempla sanciones para federaciones, jugadores y oficiales que incumplan estas disposiciones.

Entre las posibles medidas se encuentran:

Advertencias.

Multas económicas.

Devolución de premios.

Otras sanciones disciplinarias contempladas por la FIFA.

El reglamento también establece que las multas pueden oscilar entre 100 y 1.000.000 de dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción.

¿Se pronunció la FIFA?

En caso de que el organismo considere que la exhibición de la pancarta constituyó una provocación hacia los aficionados, la sanción podría incluir al menos dos partidos.

Si, por el contrario, la FIFA interpretara que el mensaje representa una incitación al odio o a la violencia, las sanciones podrían ser aún más severas, incluyendo una suspensión para ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un mínimo de seis meses, además de una multa económica.

Por el momento, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ocurrido tras la victoria de Argentina frente a Inglaterraen las semifinales del Mundial 2026.