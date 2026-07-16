Las Malvinas, dónde quedan las islas que enfrentan a Argentina y Reino Unido más allá del fútbol

La semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra terminó con una victoria argentina por 2-1 el 15 de julio de 2026. Sin embargo, la atención no se centró únicamente en el resultado. Cómo recopiló este Medio, tras el partido, una pancarta relacionada con las islas Malvinas abrió una nueva controversia y volvió a poner bajo la mirada internacional la ubicación, las características y la disputa política por este archipiélago del Atlántico Sur.

Dónde quedan las islas Malvinas

Las islas Malvinas forman un archipiélago situado en el océano Atlántico Sur, a unos 500 kilómetros al este del sur de Argentina.

El territorio se encuentra entre las coordenadas 51° 41‘ de latitud sur y 59° 00’ de longitud oeste.

El archipiélago incluye dos islas principales, Gran Malvina y Soledad, además de unos 200 islotes. Su superficie terrestre alcanza los 12 173 kilómetros cuadrados, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

La población ronda las 3 600 personas, siendo la mayoría residente en la capital, conocida como Puerto Argentino o Stanley.

Pancarta de las Malvinas durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Los jugadores argentinos mostraron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” después de derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Esta pancarta aludía alarchipiélago por el cual Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA consideraron el partido de alto riesgo debido a la rivalidad entre ambas hinchadas.

Antes del encuentro, prohibieron a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias políticas, incluidas aquellas relacionadas con las Malvinas. A pesar de la restricción, la pancarta llegó al estadio y luego quedó en manos de los futbolistas.

Reacción del Reino Unido sobre la pancarta argentina

El Gobierno británico reiteró este jueves 16 de julio de 2026 su pedido a la FIFA para que investigue si la selección argentina incumplió las normas del Mundial.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”, expresó la portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

La funcionaria sostuvo que la posición del Reino Unido no cambió y afirmó que la autodeterminación corresponde a los habitantes del archipiélago. Además, señaló que el compromiso británico frente al reclamo argentino “nunca flaqueará”.

Investigación solicitada por Reino Unido

El ministro británico de Ciencia, Peter Kyle, calificó el gesto de los jugadores argentinos como “totalmente inapropiado”. Kyle sostuvo que la política debe mantenerse al margen del fútbol y pidió una investigación exhaustiva de la FIFA.

Según el ministro, uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo establece una separación entre la política y el deporte.

Declaraciones de Javier Milei sobre las Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no relacionar el triunfo frente a Inglaterra con la disputa por las islas Malvinas. Su declaración marcó distancia entre el resultado deportivo y el reclamo territorial que Argentina mantiene sobre el archipiélago. En 2013, los habitantes de las islas participaron en un referéndum sobre su estatus político. El 92 % de los votos respaldó la permanencia bajo soberanía británica, según información citada por el Gobierno del Reino Unido.

Islas Malvinas, preguntas frecuentes