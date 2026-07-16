El mensaje que envió Reino Unido a Argentina tras la polémica por las Malvinas

El Gobierno británico reiteró su pedido para que la FIFA investigue si la selección argentina infringió las normas del Mundial al exhibir una pancarta sobre las islas Malvinas después de eliminar a Inglaterra en semifinales el 15 de julio de 2026.

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Reino Unido cuestionó el mensaje de Argentina

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falkland en inglés) sin duda lo son“, declaró ante los medios la portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

La funcionaria también ratificó la postura del Reino Unido sobre el archipiélago situado en el Atlántico Sur.

“Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, señaló la portavoz. Las Malvinas están bajo soberanía británica desde 1833.

En 2013, los habitantes del archipiélago participaron en un referéndum en el que el 92% de los votos respaldó la permanencia bajo soberanía británica.

Frente a la reclamación argentina, la portavoz gubernamental añadió que el compromiso del Reino Unido “nunca flaqueará”.

Ministro británico espera una investigación de la FIFA

El ministro británico de Ciencia, Peter Kyle, calificó como “totalmente inapropiado” el gesto de los futbolistas argentinos y sostuvo que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, manifestó Kyle a la BBC.

El ministro recordó que “uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.

La pancarta apareció después de la semifinal

Los jugadores argentinos exhibieron el miércoles una bandera con la frase ‘Las Malvinas son argentinas’, después del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra.

El mensaje aludía al archipiélago por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Gutted. Tonight wasn’t the result we all hoped for, but this England team has given it their all.



The passion and energy they’ve shown representing the badge has made us all proud. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 15, 2026

Al ser consultado sobre el significado de la victoria ante Inglaterra, el presidente argentino, Javier Milei, pidió no relacionar el resultado deportivo con la disputa por las islas Malvinas.

Las banderas políticas estaban prohibidas

El encuentro fue considerado de alto riesgo debido a la rivalidad entre las hinchadas. Las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron el ingreso al estadio de Atlanta con banderas o insignias “políticas”.

La restricción incluía los símbolos relacionados con las reivindicaciones sobre las Malvinas. Pese a la prohibición, la pancarta ingresó al escenario deportivo y posteriormente llegó a manos de los jugadores argentinos.

Argentina, Reino Unido y las Malvinas; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con la pancarta de Argentina sobre las islas Malvinas? Respuesta precisa:

Los jugadores de Argentina exhibieron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” después de eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026. El gesto provocó una reacción del Gobierno británico.

Contexto:

La bandera apareció después de la victoria argentina por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del torneo.

El mensaje reivindicó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, territorio por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982. ❓¿Qué prohíbe el Reglamento del Mundial 2026 sobre mensajes políticos? Respuesta precisa:

El Reglamento del Mundial 2026 prohíbe que jugadores y demás integrantes de las delegaciones exhiban mensajes políticos, religiosos o personales. La restricción se aplica antes, durante y después de los partidos.

Contexto:

El artículo 34, punto 4.3, del Protocolo de partidos establece que la prohibición rige durante los himnos, el desarrollo del encuentro y una vez concluido.

La norma también impide mostrar mensajes comerciales o eslóganes durante entrenamientos oficiales, ruedas de prensa y actividades en la zona mixta. ❓¿Qué consecuencias podría enfrentar Argentina por la pancarta de las Malvinas? Respuesta precisa:

La Comisión Disciplinaria de la FIFA podría abrir un proceso si considera que la pancarta infringió el reglamento del torneo. La información disponible no confirma todavía una sanción.

Contexto:

Cada federación es responsable de la conducta de los integrantes de su delegación. Además, la FIFA puede procesar de oficio las infracciones ocurridas durante la competición.

El Código Disciplinario considera una conducta ofensiva utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte. ❓¿Cómo reaccionó el Gobierno británico ante la pancarta de Argentina? Respuesta precisa:

El Gobierno británico dijo que espera una investigación de la FIFA. El ministro Peter Kyle calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y afirmó que la política debe permanecer fuera del fútbol.

Contexto:

Kyle se pronunció en una entrevista con la BBC después de la eliminación de Inglaterra ante Argentina.

El funcionario sostuvo que la FIFA debería realizar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido tras el partido. ❓¿Qué sigue ahora tras la polémica por la pancarta de Argentina? Respuesta precisa:

La FIFA deberá determinar si abre una investigación disciplinaria y si el mensaje vulneró el Reglamento del Mundial 2026. Hasta ahora no se ha informado una decisión oficial.

Contexto:

El Gobierno británico espera que el organismo analice el hecho. La eventual actuación dependerá de la evaluación de la Comisión Disciplinaria.

Mientras no exista una resolución, no se puede afirmar que Argentina o sus jugadores hayan recibido una sanción.

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