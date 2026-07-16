Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por la pancarta de las Malvinas

La pancarta que los jugadores de Argentina exhibieron después de eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026 generó una fuerte reacción del Gobierno británico. Este mensaje reivindicaba la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico sur.

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Pancarta de Argentina por las Malvinas abre un pedido de investigación ante la FIFA

El Reglamento del Mundial prohíbe que los futbolistas y otros integrantes de las selecciones muestren mensajes políticos durante las actividades oficiales de la FIFA. En este sentido, el artículo 34, punto 4.3, del Protocolo de partidos establece que los jugadores y otros miembros de las delegaciones no pueden exhibir mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en ningún idioma o formato.

Esta prohibición se aplica antes de los encuentros, durante los himnos nacionales, en el desarrollo de los partidos y después de su conclusión.

Además, el reglamento también impide la presentación de mensajes comerciales o eslóganes durante partidos, entrenamientos oficiales, ruedas de prensa y actividades en la zona mixta.

Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.

Y no, no era un partido más. Vamos Argentina carajo!

Vamos selección 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/lxFKkjPuA1 — Rocio Alconada Alfonsín (@RoAlconada) July 15, 2026

Responsabilidad de las federaciones

Cada federación participante es responsable de la conducta de los integrantes de su delegación.

Por lo tanto, la Comisión Disciplinaria de la FIFA tiene competencia para procesar de oficio las infracciones ocurridas durante el torneo. El Código Disciplinario considera una conducta ofensiva utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte.

Asimismo, su artículo 17 contempla medidas disciplinarias cuando los seguidores de una federación transmiten mensajes políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos mediante gestos, palabras, objetos u otros recursos.

Expectativa británica sobre la investigación

El Gobierno británico señaló este jueves que espera que la FIFA investigue lo sucedido después de la victoria argentina por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial.

En una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y afirmó que la política debe permanecer fuera del fútbol.

Kyle también sostuvo que la FIFA debería efectuar una investigación exhaustiva sobre el hecho.

Los jugadores argentinos mostraron este miércoles una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, haciendo referencia al archipiélago por el cual Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

Pancarta de Argentina en el mundial 2026; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió con la pancarta de Argentina sobre las islas Malvinas? Respuesta precisa:

Los jugadores de Argentina exhibieron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” después de eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026. El gesto provocó una reacción del Gobierno británico.

Contexto:

La bandera apareció después de la victoria argentina por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del torneo.

El mensaje reivindicó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, territorio por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982. ❓¿Qué prohíbe el Reglamento del Mundial 2026 sobre mensajes políticos? Respuesta precisa:

El Reglamento del Mundial 2026 prohíbe que jugadores y demás integrantes de las delegaciones exhiban mensajes políticos, religiosos o personales. La restricción se aplica antes, durante y después de los partidos.

Contexto:

El artículo 34, punto 4.3, del Protocolo de partidos establece que la prohibición rige durante los himnos, el desarrollo del encuentro y una vez concluido.

La norma también impide mostrar mensajes comerciales o eslóganes durante entrenamientos oficiales, ruedas de prensa y actividades en la zona mixta. ❓¿Qué consecuencias podría enfrentar Argentina por la pancarta de las Malvinas? Respuesta precisa:

La Comisión Disciplinaria de la FIFA podría abrir un proceso si considera que la pancarta infringió el reglamento del torneo. La información disponible no confirma todavía una sanción.

Contexto:

Cada federación es responsable de la conducta de los integrantes de su delegación. Además, la FIFA puede procesar de oficio las infracciones ocurridas durante la competición.

El Código Disciplinario considera una conducta ofensiva utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte. ❓¿Cómo reaccionó el Gobierno británico ante la pancarta de Argentina? Respuesta precisa:

El Gobierno británico dijo que espera una investigación de la FIFA. El ministro Peter Kyle calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y afirmó que la política debe permanecer fuera del fútbol.

Contexto:

Kyle se pronunció en una entrevista con la BBC después de la eliminación de Inglaterra ante Argentina.

El funcionario sostuvo que la FIFA debería realizar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido tras el partido. ❓¿Qué sigue ahora tras la polémica por la pancarta de Argentina? Respuesta precisa:

La FIFA deberá determinar si abre una investigación disciplinaria y si el mensaje vulneró el Reglamento del Mundial 2026. Hasta ahora no se ha informado una decisión oficial.

Contexto:

El Gobierno británico espera que el organismo analice el hecho. La eventual actuación dependerá de la evaluación de la Comisión Disciplinaria.

Mientras no exista una resolución, no se puede afirmar que Argentina o sus jugadores hayan recibido una sanción.

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