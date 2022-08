3 claves del partido Aucas vs. Liga en el estadio Gonzalo Pozo

Liga visitó al Aucas en el estadio Gonzalo Pozo el 7 de agosto del 2022. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

Pese al empate, Aucas sigue en la punta de LigaPro de manera provisional. El 'Ídolo del Pueblo' igualó 1-1 con Liga de Quito el domingo 7 de agosto de 2022.

Los amarillos mostraron un buen accionar, aunque no lograron sostener la victoria. El empate de Liga llegó en los descuentos.

Estas fueron las tres claves del partido entre Aucas y Liga:



Debilidades de Liga

Aucas aprovechó las deficiencias más notables que tiene Liga en esta segunda etapa, que son el balón parado y los centros al área.



En cinco partidos que llevan jugando los albos, cuatro de los seis goles que tienen en contra vienen de estas vías. Contra Aucas no fue la excepción.



Los ‘Orientales’ se adelantaron en el marcador con un cabezazo de Roberto ‘Tuka’ Ordóñez, tras un centro de Carlos Cuero.



Durante los 90 minutos los locales realizaron 16 centros al área de Liga de Quito.



Faltó el golpe final de Aucas a Liga

Tras la primera anotación en el Gonzalo Pozo Ripalda al minuto 32 de primer tiempo, el ‘Rey de Copas’ no reaccionó por más de 30 minutos.



Con el bajón del rival y la superioridad en el marcador, Aucas tuvo opciones de ampliar la ventaja, pero no supieron aprovechar.



Pese a que, en el segundo tiempo, los locales mantuvieron el control del partido, en un inicio su única acción de peligro fue a través de la ‘Tuka’, pero Alexander Domínguez llevó a cabo una atajada espectacular.



Finalmente, la jugada no hubiese valido porque hubo posición adelantada.

Roberto 'Tuka' Ordóñez (izq.), delantero del Aucas, celebra el gol ante Liga el 7 de agosto del 2022.



Liga no se rindió ante Aucas

Tras un sacudón en las líneas de Liga de Quito, que incluyó cuatro variantes desde el minuto 60 hasta el 71, sirvió para que el equipo despierte y busque el empate.



Jugadas sin peligro de gol, centros al área desperdiciados y la desesperación se apoderaron de los visitantes, que trató hasta el pitazo final sacar un punto en la ‘Caldera del Sur’.



Danny Luna, que fue uno de los cuatro cambios que ingresaron a la cancha, marcó el gol del empate. Con un disparo bombeado a sangre fría a los 90 minutos, contra el arquero Hernán Galíndez, el ‘Cholo’ gritó su primera anotación.