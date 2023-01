Pruebas para la selección de fútbol sala se realizarán en Quito

Las pruebas para la selección de fútbol sala serán el 2 y 3 de febrero del 2023. Foto: Facebook La Tri

La selección de Ecuador de fútbol sala tendrá dos jornadas de pruebas en Quito, para jugadores menores de 20 y de 17 años. La cita será en el coliseo del Ministerio del Deporte el 2 y 3 de febrero del 2023.

Darío Meza, entrenador de la Selección Ecuatoriana de Futsal, en conversación con El Comercio y Bendito Fútbol, comentó que el scouting está programado para el jueves 2 y viernes 3 de febrero en el Coliseo del Ministerio del Deporte en Quito.



Gabriel Fustillos, coordinador en Pichincha de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado (Confa), encargados de organizar el campeonato de Ascenso a la Serie B del Futsal Profesional y otros torneos, explicó que los interesados en participar en este selectivo deben llegar a partir de las 10:00.



Agregó que el llamado no se cierra solo a Quito, sino que también se extiende para provincias cercanas como Cotopaxi, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchila, Orellana o Napo.



En este proceso se seleccionarán a jugadores de la categoría sub 17, nacidos en el 2006 y 2007; y, sub 20, nacidos en 2003 y 2004. "Para esta última categoría ya contamos con una base, pero estamos en la obligación de ver más talentos", expresó Darío Meza.



A la categoría masculina se suma la femenina cuya convocatoria está abierta para las nacidas a partir del 2003. "Esta es una categoría absoluta", recalcó Meza.



A este selectivo pueden ir aquellos jugadores que pertenezcan a algún club o escuela de Futsal que cuenten, entre otros requisitos, con todos los respaldos que garanticen que cumplen con la edad requerida para pertenecer a cada categoría.



Darío Meza, quien fue seleccionado de Ecuador y se graduó en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Guayaquil, comentó que el primer periodo de scouting se lo llevó a cabo en días recientes en Guayaquil. El segundo turno es para Quito y sus alrededores. El lunes 6 y martes 7 de febrero lo harán en Cuenca.

Próximo retos del fútbol sala

La selección sub-17 tiene por delante el Campeonato Sudamericano que se jugará en junio en Paraguay.



La selección sub-20 en septiembre irá al Campeonato Sudamericano que tiene como sede a Venezuela y, en enero de 2024, las eliminatorias para obtener uno de los cuatro cupos al Mundial. La sede está por definirse.



La selección femenina en septiembre competirá en la Copa América en Argentina.

