Así se jugará la primera fecha de LigaPro 2023

La primera fecha de la LigaPro 2023 quedó oficializada. El primer partido de la temporada será entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito.

La ceremonia de sorteo del calendario se realizó en el Hotel Wyndham de Manta, la noche del 24 de enero del 2023.

Como ya se había confirmado, los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol de la LigaPro 2023 empezarán a jugarse desde el 24 de febrero del 2023.

La primera fecha de la LigaPro se disputará entre el 24 y el 27 de febrero del 2023.

Esa noche, el 'Expreso Austral' recibirá a LDU en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 19:00.

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca​

25 de febrero

Partido: Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues ​

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

¿Dónde ver los partidos?

Gol TV

Star+

Aucas defiende el título

ucas, el campeón ecuatoriano del 2022, iniciará su primera defensa de la corona. ¿Será que los orientales logran el bicampeonato?

En Ecuador, solo cinco equipos se han consagrado como bicampeones (campeones a año seguido). Lo han hecho Barcelona, Emelec, Liga, El Nacional y Deportivo Quito.

Ahora, Aucas tiene la oportunidad de seguir aumentando sus vitrinas y buscará el bicampeonato. Para ello se ha reforzado con Jefferson Montero, Sergio Quintero, Stiven Plaza y Jordan Rezabala, entre otros.

El equipo oriental perdió elementos importantes como Ricardo Adé y Víctor Figueroa, entre otros

Los equipos campeones de Ecuador

Títulos de los clubes ecuatorianos en la Serie A:

Barcelona, 16 títulos (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020)

16 títulos (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020) Emelec, 14 títulos (1957, 61, 65, 72, 79, 88, 93, 94, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2017)

El Nacional , 13 títulos (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006)

, 13 títulos (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006) Liga de Quito, 11 títulos (1969, 74, 75, 90, 98, 99, 2003, 2005, 2007, 2010, 2018)

Deportivo Quito , 5 títulos (1964, 1968, 2008, 2009, 2011)

, 5 títulos (1964, 1968, 2008, 2009, 2011) Everest, 1 título (1962)

Olmedo , 1 título (2000)

, 1 título (2000) Deportivo Cuenca, 1 título (2004)

Delfín , 1 título (2019)

, 1 título (2019) Independiente del Valle, 1 título (2021)

Aucas, 1 título (2022)

