Pool Gavilánez pide un jugador de Guayaquil City para la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Pool Gavilánez registra el período más extenso como DT al frente de un club en Ecuador con nueve años ininterrumpidos. Respaldado por esta trayectoria, recomendó al seleccionador Marcelo Gallardo la convocatoria de una de las figuras de su plantel para la Tri.

Pool Gavilánez se dirigió a Marcelo Gallardo

Pool Geovanny Gavilánez Solís nació el 3 de agosto de 1981 en Guayaquil. Su formación futbolística la realizó en Emelec en la posición de defensa central. Nunca tuvo la opción de afianzarse en el primer equipo a inicios de la década de los 2000.

La falta de oportunidades lo obligó a armar una carrera en la que defendió las camisetas de Santa Rita, Delfín, Peñarol (Portoviejo), Alianza FC (Uruguay), Audaz Octubrino, Deportivo Quevedo, Alfaro Moreno, Patria, Calvi y Carlos Borbor Reyes, donde se retiró en 2011.

Su etapa de mayor exposición mediática la vivió en el 2001, cuando formó parte de la Selección de Ecuador que jugó el Sudamericano sub-20 en el país y logró el cupo para el Mundial de Argentina bajo la dirección técnica de Fabián Vicente Burbano.

En el sur del continente avanzaron a los octavos de final, donde fueron eliminados por Ghana, que luego fue finalista y cayó 3-0 en la final ante los anfitriones en el Estadio José Amalfitani con goles de Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez.

Compartió plantel con Daniel Viteri (su ayudante en Guayaquil City), Jorge Guagua, Javier Intriago, Roberto Mina, Félix Borja, Franklin Corozo, Pedro Esterilla, Christian Quiñónez, Líder Mejía (+), Segundo Castillo, Franklin Salas, entre otros.

Su vínculo con la dirección técnica empezó una vez que colgó los botines. En 2017 asumió el cargo de entrenador de Guayaquil City, en el que se mantiene actualmente, transitando entre la Serie A y B y con una participación en la Copa Sudamericana 2021.

Días después de la asunción de Gallardo al cargo de entrenador de Ecuador, lanzó un comentario que no pasó desapercibido. “Junior Ayoví merece una chance en la selección“, dijo ante la necesidad de encontrar un lateral derecho fiable.

¿Quién es Junior Ayoví?

Junior Ayoví nació el 21 de diciembre de 2001 en Eloy Alfaro, cantón ubicado al norte de la provincia de Esmeraldas, en la costa norte de Ecuador, y cuna de jugadores que han tenido un destacado desempeño en la Tri.

Transfermarkt y Ceroacero registran que el lateral derecho jugó toda su carrera en Guayaquil City desde 2019. La primera fuente detalla que lleva jugados 139 partidos, anotó cinco goles, dio 10 asistencias, recibió 11 tarjetas amarillas y una vez fue expulsado en 9 915 minutos.

Su versatilidad y adaptabilidad lo han llevado a competir como lateral, interior y extremo derecho, así como lateral e interior izquierdo y como mediocentro ofensivo, según datos que reposan en la web de la primera fuente consultada.

Esta temporada jugó 30 de los 32 partidos, todos como titular y completando el máximo del tiempo reglamentario. Solo faltó a dos compromisos por suspensión, tras ser expulsado a los 10 minutos ante Macará en la fecha 23 de la Liga Pro.

A mitad de año, su nombre estuvo relacionado con Liga de Quito como uno de los posibles refuerzos. Las negociaciones no prosperaron y el esmeraldeño se quedó en el ‘Puerto principal’ con el objetivo de alcanzar un cupo para la Copa Sudamericana.

Ayoví y la Selección de Ecuador

Su experiencia con las selecciones nacionales se remonta a su participación en el Preolímpico sub-23 de 2024 en Colombia. Fue convocado por Miguel Bravo, que le dio rodaje en un amistoso previo ante Argentina en el Estadio Ciudad de Caseros.

En el torneo no fue titular y apenas sumó un par de minutos en el empate 1-1 ante Venezuela y en la derrota 2-1 contra Brasil. La mala campaña de ese plantel los privó de competir en los Juegos Olímpicos París 2024.

Alexis Villar, Layan Loor, Óscar Quiñónez, Christian García, Carlos Sánchez, Erick Plúas, Patrik Mercado, Pedro Vite, John Mercado, Yaimar Medina, Allen Obando, Gilmar Napa, Joshué Quiñónez, Álex Rangel, Cristhoper Zambrano, estuvieron en ese equipo.

Gallardo volverá a convocar a los jugadores de la Selección de Ecuador para la fecha FIFA programada del lunes 9 al martes 17 de noviembre. Ahí veremos si la sugerencia de Gavilánez fue acogida o cayó en el vacío.

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