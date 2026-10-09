Cinco exseleccionados de Ecuador están en el desempleo

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Cinco jugadores con pasado en la Selección de Ecuador terminarán el año 2026 sin equipo, pese a su experiencia y largos recorridos que incluso los llevaron a defender al combinado nacional en mundiales juveniles y absolutos.

Carlos Gruezo encabeza esta lista

Carlos Gruezo es el nombre que más llama la atención de los jugadores que en su momento jugaron en la Selección de Ecuador y se encuentra sin equipo en lo que resta del año. A sus 31 años de edad, su valor de mercado supera los 800 000 dólares.

Gruezo jugó su último partido en el plano local el 25 de julio con la camiseta del Santos Laguna, según los registros que reposan en Transfermarkt, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la liga mexicana ante el Atlas en el Estadio Territorio Santos Modelo Corona.

El portugués Renato Paiva, exentrenador de Independiente del Valle con el que fue campeón de la LigaPro 2021, lo mantuvo en el terreno de juego hasta los 71 minutos. A los 30 recibió una tarjeta amarilla.

En el plano internacional, fue el 13 de agosto por la Leagues Cup en una victoria 2-0 ante Philadelphia en el Subaru Park en los Estados Unidos. Disputó 25 minutos. Ingresó por Fran Villalba antes de salir de la institución.

La larga carrera del mediocampista en Ecuador se desarrolló en Independiente del Valle, en donde debutó en 2011, Barcelona SC (campeón nacional 2012) y Liga de Quito (ganador de la Supercopa de Ecuador 2025).

En el exterior pasó por Stuttgart y Augsburgo de Alemania y el FC Dallas y San José Earthquakes de Estados Unidos. En estos cuatro conjuntos jugó alrededor de 12 años, en los que sumó 268 partidos, anotó seis goles y dio 11 asistencias.

Su trayectoria en la Tri se resume en 65 partidos y un gol. En toda la historia del combinado nacional, es el jugador número 22 con más juegos disputados. Estuvo presente en los mundiales Brasil 2014 y Catar 2022.

También participó en la Copa América Centenario en Estados Unidos 2016 y en 2024, así como en las ediciones de Brasil en 2019 y 2021. Además, en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, así como en encuentros amistosos.

En las juveniles disputó el Sudamericano sub-17 2011 en el país, donde consiguió la clasificación al mundial de México, en el que fueron eliminados en octavos de final. En 2013 compitió en el sub-20 de Argentina.

Jordan Sierra, el mejor valorado de la lista

Jordan Sierra es uno de los pesos pesados de esta lista de jugadores ecuatorianos sin equipo. Su valor de mercado es de dos millones de dólares. El 25 de septiembre se despidió de Mazatlán, su último club, en redes sociales.

“Gracias Mazatlán, por estos dos años maravillosos. Donde llegamos 2 y nos vamos 3, te llevaremos siempre dentro de nuestros corazones”, fue el mensaje que el mediocampista de 29 años envió a la institución y a los hinchas del cuadro mexicano.

Sierra debutó en Manta en 2014. Luego pasó por Delfín. Desde 2018, su carrera se desarrolló en Lobos BUAP, Querétaro, Tigres UANL, Toluca y Juárez, en los que sumó 224 partidos, hizo 11 goles y dio 10 asistencias.

Con Ecuador fue subcampeón sub-20 en el Sudamericano 2017 disputado en el país junto a Pervis Estupiñán, Jordy Caicedo, Herlin Lino, Renny Jaramillo, entre otros, con los que disputó el Mundial de Corea del Sur en el que fueron eliminados en la fase de grupos.

Tres exseleccionados más sin equipo

El defensor Erick Ferigra (447 808 dólares de valoración) jugó un partido con la Selección de Ecuador en el inicio de las eliminatorias al Mundial 2022 con Gustavo Alfaro como entrenador. Fue ante Argentina en La Bombonera. Su último club fue el AE Larissa de Grecia.

Jordan Rezabala (391 832 dólares de valoración) fue el número 10 de la selección que en 2019 fue campeona sub-20 del Sudamericano de Chile y que ese mismo año fue tercera en el mundo en Polonia. El último registro de club es el Neftchi Bakú de la Liga Premier de Azerbaiyán.

Bryan Cabezas (111 952 dólares de valoración) fue una de las primeras brillantes apariciones de Independiente del Valle. En 2016 fue subcampeón de la Copa Libertadores, perdida 2-1 en el marcador global ante Atlético Nacional de Colombia.

También fue parte del equipo sub-20 que en 2017 fue subcampeón sudamericano, en el que fue su goleador con cinco goles junto al uruguayo Rodrigo Amaral y los argentinos Marcelo Torres y Lautaro Martínez.

El último equipo registrado en Transfermarkt y SofaScore es el Universitario de Vinto de Bolivia en la temporada 2025; en este disputó 10 partidos, no anotó goles, dio una asistencia y recibió una tarjeta amarilla en tan solo 194 minutos.

Te recomendamos: