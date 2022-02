Piñatares podrá actuar con Barcelona ante Montevideo City Torque

Redacción Bendito Fútbol

La directiva de Barcelona SC revisó una y otra vez los documentos habilitantes de Bruno Piñatares, antes de su debut en la Copa Libertadores, que será el martes 8 de febrero de 2022 ante Montevideo City Torque. El jugador no está suspendido y podrá actuar en el partido.

Los canarios no quieren que se repita la historia del 2019, cuando quedaron eliminados por la alineación de Sebastián Pérez, que no estaba inscrito. En esa ocasión, derrotaron a Defensor Sporting, pero ante la apelación charrúa por la irregularidad, perdieron los puntos.



“Cada que empezamos un torneo, pedimos al ente disciplinario el estado de cada uno de los jugadores y salta que Bruno Piñatares no está suspendido. Hemos pedido a Conmebol y nos han dado dos informes por escrito”, dijo el DT Fabián Bustos, en rueda de prensa.

Con ello, el mediocampista uruguayo podría actuar sin problemas en el juego copero, que marca el inicio de las competencias de Barcelona en la temporada 2022.

“Si llega a haber una mínima duda, no vamos a poner en riesgo lo que el club puede conseguir y caer en sanciones. Que los hinchas se queden tranquilos que si hay un 1% de dudas, no va a jugar“, acotó el entrenador.

Por otra parte, Bustos detalló que los jugadores Byron Castillo y Carlos Garcés estarían bien físicamente, por lo que pueden ser tomados en cuenta para el duelo contra los uruguayos, en el estadio Centenario.