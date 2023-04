El partido César Vallejo vs. Liga se verá en tres señales

Jugadores de Liga que jugaron el partido de la Copa Sudamericana ante Delfín el 7 de marzo del 2023. Foto: @LDU_Oficial

Liga de Quito visita a la Universidad César Vallejo, por la primera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana, el martes 4 de abril de 2023.

El encuentro arrancará desde las 19:00 en el estadio Mansiche de Trujillo.



Hay que recordar que el partido entre César Vallejo vs. Liga de Quito estuvo a punto de no llevarse a cabo en el Mansiche, puesto que en la primera inspección que realizó la Conmebol no fue aprobado por la deficiencia en el sistema de luces.



Solventado ese inconveniente la Conmebol le dio el visto bueno a César Vallejo y al Mansiche para que reciba los tres partidos que el club peruano debe afrontar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



El argentino Fernando Espinoza será el juez central de este compromiso. El VAR estará a cargo de su compatriota Germán Delfino.

¿Cómo llega Liga a la Sudamericana?

Liga de Quito llega a enfrentar a César Vallejo luego de despacharse con una goleada de 6-1 ante Gualaceo en el Rodrigo Paz Delgado en la cuarta fecha de la LigaPro.



José Angulo (2), Alexander Alvarado, Renato Ibarra, José Quintero y Juan Luis Anangonó fueron los goleadores de Liga en el torneo local.



Con este resultado Liga de Quito escaló al segundo puesto de la tabla de posiciones con 7 puntos. El Independiente del Valle es el líder en solitario con 9 puntos.

¿Cómo llega César Vallejo?

Por su parte César Vallejo perdió por 2-0 en su visita a la Asociación Deportiva Tarma en el estadio Municipal Unión de Tarma, localidad que se ubica en la parte central de Perú.



César Vallejo acumula 13 puntos en siete partidos y se coloca en la novena casilla. Alianza Lima es el líder con 18 puntos.

Ficha del partido

Día: 4 de abril

Partido: César Vallejo vs. Liga de Quito

Hora: 19:00

Estadio: Mansiche

¿Dónde verlo?

ESPN

Star +

DirecTV

