La fecha 5 de la LigaPro se jugará en siete estadios

La fecha 5 de la LigaPro Serie A de Ecuador se realizará en siete distintos estadios del país, del viernes 7 al lunes 10 de abril de 2023.

La quinta jornada se abrirá en el estadio 9 de Mayo de Machala entre Orense y Deportivo Cuenca. El partido quedó programado para el viernes 7 de abril desde las 19:00.



El sábado 8 el partido que más destaca es el que sostendrá Independiente del Valle, líder de la LigaPro con 9 puntos, que recibe en el estadio Banco Guayaquil a Delfín. El juego empezará desde las 18:00.



El domingo 9 el partido que mayor interés genera es el que apurarán Aucas y Emelec en el Gonzalo Pozo Ripalda. Los actuales campeones de la LigaPro recibirán a los guayaquileños desde las 18:00.



La jornada se cerrará el lunes 10 de abril con el cruce entre Barcelona SC y el sorprendente Cumbayá FC. El choque será en el estadio Monumental desde las 19:00.



Hay que recordar que en esta jornada también se enfrentarán Guayaquil City vs. Liga de Quito el domingo, pero no será en el estadio Christian Benítez, sino en el Monumental, puesto que el primero es una de las sedes de la primera fase del Campeonato Sudamericano Sub-17 que está en marcha.

Fecha 5 - LigaPro

7 de abril

Partido: Orense vs. Deportivo Cuenca

Hora_ 19:00

Estadio: 9 de Mayo

Transmiten: GolTV / Star+

8 de abril

Partido: Gualaceo vs. Técnico Universitario

Hora: 13:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: El Nacional vs. Universidad Católica

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Delfín

Hora: 18:00

Estadio: Banco Guayaquil

Transmiten: GolTV / Star+

9 de abril

Partido: Mushuc Runa vs. Libertad FC

Hora: 13:00

Estadio: Echaleche

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Guayaquil City vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Aucas vs. Emelec

Hora: 18:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmiten: GolTV / Star+

10 de abril

Partido: Barcelona vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+

