Venezuela sufrió un ataque de Estados Unidos durante la madrugada de este 3 de enero del 2026 en el cual su presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa. La aprehensión del mandatario se dio después de más de una década de su régimen, el cual no estuvo exento de polémicas con el deporte y el fútbol.

Más noticias:

La Selección de Venezuela tras quedar fuera del Mundial: Nicolás Maduro y su última gran intervención político-deportiva

Meses antes de que se lleve a cabo la detención de Maduro por parte de la fuerza pública estadounidense, la Selección de Venezuela quedó sin posibilidades de llegar al Mundial de 2026. En septiembre del 2025, la ‘Vinotinto’ firmó una derrota de 3-6 ante Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y quedó sin posibilidades.

Después de aquel suceso, Maduro se pronunció en torno al fracaso venezolano. Este exigió públicamente que se realicen cambios en el cuerpo técnico de la escuadra nacional y se lleve a cabo una “reestructuración integral“.

Horas después de que el mandatario alzara la voz, la etapa de Fernando Batista como DT de la ‘Vinotinto’ finalizó. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la destitución del entrenador argentino y sostuvo que no cumplió las expectativas.

Roces complicaciones con selecciones rivales en eliminatorias de parte de Venezuela y Nicolás Maduro

En lo que respecta a su relación con la ‘Vinotinto‘, Maduro y su régimen también tuvieron roces con otras selecciones y naciones. Estas no solo involucraron a personajes o delegaciones deportivas, sino también políticas.

Bolivia tuvo incidentes con el régimen del presidente venezolano. En junio de 2025, tras caer por 2-0 de visita, el cuadro boliviano fue impedido de retornar a su país por parte de las autoridades venezolanas.

La ‘Verde’ señaló que contaba con todos los documentos necesarios, pero no se permitió su salida y solicitó al gobierno boliviano su intervención. Harold Howard, jefe de seguridad de la escuadra, sostuvo que se intentó “sabotear” al equipo, pues se argumentaron problemas de tráfico aéreo cuando solo existían dos aviones por aterrizar. Bajo aquel contexto, tanto Venezuela como Bolivia peleaban por uno de los cupos directo o a repechaje al Mundial.

En noviembre de 2023, Venezuela también tendió tensiones diplomáticas con Perú a raíz de un partido de eliminatorias. El cotejo terminó 1-1, sin embargo, lo que vino después del cotejo tuvo mayor impacto que el resultado.

Maduro acusó a las autoridades peruanas de xenofobia contra su equipo y afición y señaló que su pueblo a alzado la vos para protestar ante ello. Aquellas declaraciones se dieron después de incidentes entre la policía peruana y futbolistas y aficionados venezolanos. Además, también se acusó a Perú de “secuestrar” a la selección luego de que su vuelo se retrasara.

Por si quieres saber más:

Maduro, los éxitos deportivos de Venezuela y críticas a los opositores

Maduro, a su vez, también se adjudicó para sí y su gobierno triunfos de deportistas venezolanos . Uno de los mayores logros en los que se hizo presente fue en el subcampeonato del mundo de la Selección de Venezuela Sub-20, donde también criticó a quienes no compartían su criterio.

En aquella oportunidad, el político señaló que tal logro llegó gracias a los programas sociales de su gobierno. Allí sostuvo que la mayoría de los futbolistas surgieron en los barrios y tuvieron el apoyo de sus planes.

“Subcampeones del mundial de futbol Sub-20 ¿Por qué en el futbol vienen a meternos ‘no, que ese no es al gobierno’? Digan lo que a ustedes les dé la gana, pero ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué Venezuela no fue una estrella en el futbol mundial en los 50 años anteriores? (…) Malagradecidos les digo a los que opinen así, malagradecidos, y tengo moral para decirlo“, manifestó.

En torno a una potencial clasificación al Mundial del 2026, funcionarios cercanos a Nicolás Maduro también se manifestaron. Diosdado Cabello, ministro del interior de Venezuela, señaló que en las eliminatorias que si el equipo llegaba a clasificar, Estados Unidos no les daría el visado necesario, pues el certamen se llevará allí, así como en México y Canadá.

Una cercana amistad con Diego Maradona

Nicolás Maduro también mantuvo una cercana amistad con el fallecido Diego Armando Maradona, campeón del mundo con Argentina en 1986 y considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Este recibió múltiples visitas del exjugador y ambos reconocieron públicamente su relación.

Maradona llegó a considerarse un “soldado” del presidente frente al “imperialismo” durante un encuentro en 2017. A su vez, ambos participaron en eventos oficiales y compartieron en un partido de fútbol. En 2020, el Diego también recibiría la oferta de dirigir a la ‘Vinotinto’, la cual contó que rechazó por un pacto previo con Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Tras el fallecimiento del argentino en 2020, Maduro señaló que el argentino siempre fue leal a su amistad y la “Revolución“. Asimismo, señaló que de manera secreta le ayudó a ingresar alimentos a suelo venezolano y creía que el ’10’ fue asesinado.

Información adicional: La ‘Vinotinto’