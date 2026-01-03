Estados Unidos capturó la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump. Famosos venezolanos reaccionaron frente a este hecho en sus redes sociales.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

La noticia generó reacciones inmediatas de figuras públicas venezolanas a favor de la captura de Nicolás Maduro.

Carlos Baute se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro

El cantante venezolano Carlos Baute escribió en su cuenta de Instagram: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta llega la calma… Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”.

Ricardo Montaner opinó sobre Nicolás Maduro

Por su parte, Ricardo Montaner, cantante y compositor venezolano, publicó un mensaje de carácter religioso en una historia de Instagram: “Señor cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine”.

Lele Pons mostró su emoción en redes sociales sobre la captura de Nicolás Maduro

La modelo e influencer Venezolana Lele Pons colocó una fotografía de asombro en Instagram que acompañó con la frase “Me levanté con la noticia”.

Marko también se expresó sobre Nicolás Maduro

El influencer venezolano Marko también expresó su emoción respecto a la noticia sobre Nicolás Maduro “Familia hoy no dormimos el dia llegó, Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro, cayó el régimen”.

Chiquiquira Delgado pronunció una emotiva frase

La presentadora de televisión y actriz, Chiquinquirá Delgado, resumió el momento con una frase breve que generó impacto en redes sociales, “Solo los venezolanos entienden lo que significa el fin de esta pesadilla”.

