La talentosa delantera Nayely Bolaños es la mejor futbolista con la que cuenta el fútbol ecuatoriano en el presente. Fue parte de la plantilla de Independiente del Valle y de la Selección de Ecuador.

Con Independiente del Valle, Nayely Bolaños fue fundamental en la Superliga Femenina en la consecución del primer título. En la final anotó tres de los cinco goles con los que derrotaron a Barcelona Sporting Club.

Más noticias:

En la Copa Libertadores Femenina convirtió cuatro goles, fue la segunda goleadora del torneo realizado en Asunción, Paraguay, y ayudó a conseguir el cuarto lugar histórico, inédito para la institución capitalina.

Con esos antecedentes, más su participación con la Selección de Ecuador, se erigió como la mejor futbolista de la temporada 2024. Ahora el siguiente reto es demostrar todo su talento en una liga de mayor nivel y competitividad.

Bolaños y Dragonas se despidieron

“¡Solo me queda agradecer! Hoy me despido de un Club que me abrió las puertas y me dio su respaldo en las buenas y malas. A mis compañeras, cuerpo técnico, cuerpo médico, staff y dirigencia ¡GRACIAS!”, fue parte del texto que la delantera de 21 años escribió en sus redes sociales este miércoles 4 de diciembre de 2024.

“Me despido con nostalgia, pero feliz de haber dejado en lo más alto el nombre de una institución tan grande como Dragonas IDV”, cerró la jugadora que en su carrera sufrió dos graves lesiones.

“Nuestra icónica goleadora ha cerrado su ciclo en el club, dejando una huella imborrable (…) Sus goles, entrega y pasión en cada partido nos inspiraron a soñar y alcanzar grandes momentos juntas”, fue la despedida del equipo rayado para su ahora exjugadora.

Foto: Facebook del club.

Bolaños se unirá a PUMAS

El siguiente reto de Bolaños está en México. El Pumas de la UNAM será su destino desde el 2025, tal como lo pudo confirmar EL COMERCIO con el círculo cercano de la jugadora.

La Primera División Femenil de México, conocida también como Liga MX Femenil se fundó en 2016 y se jugó por primera vez en 2017. Son 18 equipos los que juegan.

El actual campeón es el Monterrey que derrotó en la final a los Tigres UANL en la tanda de penales.

Pumas en el Torneo Apertura llegó hasta los cuartos de final. Perdió precisamente ante Tigres por un escandaloso marcador global de 7-1.

La portuguesa Stephanie Ribeiro fue la goleadora del equipo con ocho goles en 11 partidos. La máxima anotadora del torneo fue la mexicana Charlyn Corral de Pachuca con 16 gritos de gol en 15 presencias.

Su mejor participación fue los cuartos de final del Apertura 2018, 2020, 2023 y 2024; y en el Clausura 2019, 2021, 2022 y 2023.

Carrera de Bolaños

Nayely Nahomi Bolaños Vera nació el 25 de febrero de 2003 en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.

Con 11 años se probó en el equipo 7 de Febrero que pertenece a la Federación de Los Ríos y empezó su camino en este deporte.

En el equipo de su provincia se mantuvo hasta los 17 años. En ese momento se marchó a El Nacional y luego al Deportivo Cuenca, donde alcanzó los títulos de la Superliga Femenina en el 2020 y 2021 con Wendy Villón como entrenadora.

En el 2022 tuvo una propuesta de Barcelona de Guayaquil, club del que era hincha, pero finalmente se decidió por jugar en Dragonas Independiente.

Desde el 2025 defenderá la camiseta de Pumas UNAM del México.

San viernes