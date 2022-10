Independiente del Valle da oportunidad a Liga y El Nacional para la Libertadores

Independiente del Valle liberó un cupo para la Copa Libertadores y la Universidad Católica es el equipo con mejores opciones de llegar por la acumulada. Foto: Facebook Club Deportivo Universidad Católica Ecuador Oficial.

Redacción Bendito Fútbol (I)

La sensacional victoria del Independiente del Valle ante Sao Paulo, que le permitió coronarse como bicampeón de la Copa Sudamericana, permite a los clubes de Ecuador tener un cupo más para la Copa Libertadores del 2023.

​Para este año los 16 equipos participantes en la LigaPro Serie A tienen siete cupos para torneos internacionales en el 2023: tres a la Copa Libertadores y cuatro a la Copa Sudamericana. El cuarto clasificado a la Libertadores será el campeón de la Copa Ecuador.

Al ser el Independiente del Valle el nuevo campeón de la Sudamericana, también se ganó el derecho de representar a Ecuador en la Libertadores. Es por eso que ahora otros clubes, en la Copa Ecuador y a partir de la clasificación acumulada de la LigaPro tienen una opción más para llegar al torneo internacional.

Católica, Liga, El Nacional, Mushuc Runa y 9 de Octubre ahora ven una opción de cerrar el año con un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Dentro del ámbito local, el Independiente del Valle aún no había asegurado su presencia en el certamen continental. Pese a ello, sí era candidato a hacerlo puesto que pelea los dos torneos que se disputan a nivel nacional y otorgan un billete.

En caso de que el Independiente del Valle haga los méritos necesarios en las demás competiciones y termine en una posición que le otorgue un cupo, este se trasladará al cuadro que le suceda. En la LigaPro, aquello se puede producir de dos formas, mientras que en la Copa Ecuador, uno de los otros tres equipos clasificados al cuadrangular tiene el billete asegurado al evento internacional.

Liga y Católica apuntan a la Copa con Independiente del Valle

En la LigaPro se clasifican a la Copa Libertadores los ganadores de la primera y de la segunda etapa. Barcelona ya es uno de los clasificados tras terminar como líder en la fase inicial y Aucas se perfila para hacerlo en esta segunda, aunque todavía no está asegurado.



El tercer cupo hacia la Copa Libertadores se obtiene mediante la tabla acumulada. El equipo que mejor puntaje tenga en esta y no sea uno de los finalistas es el que se quedará con el tercer cupo. Hasta la mañana del 2 de octubre del 2022, los primeros de la acumulada son:

U. Católica con 52 puntos Aucas con 51 (un cotejo menos) Independiente del Valle 50, Barcelona con 49 (un cotejo menos) Liga de Quito con 49 Emelec con 44



Si Independiente del Valle gana la segunda etapa, algo que sigue siendo posible porque tiene 23 puntos contra los 25 del Aucas, dos equipos ingresarán por medio de la acumulada. En caso de que no lo logre, mas termine con mejor puntaje que el resto en la tabla, el cuadro inmediatamente inferior será el beneficiado.

En ese sentido, todavía con tres fechas por disputarse, Universidad Católica y Liga de Quito tienen las mejores opciones de llegar a la Libertadores por la acumulada.

Los cotejos que le faltan a Universidad Católica son contra Cumbayá (visitante), Emelec (local) y Delfín (visitante)

Los partidos que le faltan a Liga son contra Delfín (visitante), Guayaquil City (local) y Macará (visitante)

El Nacional, Mushuc Runa y 9 de Octubre en Copa Ecuador

El campeón de la Copa Ecuador logrará un boleto a la primera fase de la Libertadores. En caso de que Independiente de Valle también gane dicho torneo, en el que es favorito, el cuadro con el que dispute la final irá al certamen siempre y cuando no tenga impedimentos.



El Nacional, 9 de Octubre y Mushuc Runa pelean por ese cupo. Los dos primeros, aunque lleguen a la final o reciban el cupo por sucesión, deben asegurar otros resultados en sus campeonatos regulares para que aquello se concrete.



En caso de que el 'Rojo' sea el designado también debe concretar su ascenso, del cual está cada vez más cerca, hacia la Serie A. Si la suerte favorece a los guayaquileños, estos en cambio deberán salvarse del descenso, empresa que no luce cercana.



Si no se cumplen dichas condiciones, Mushuc Runa -independientemente de cómo termine- será el representante de Ecuador en la Libertadores. El 'Ponchito' es último en el cuadrangular semifinal.