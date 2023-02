El Nacional recibió apoyo de hinchas en viaje a Medellín

Ronnie Carrillo (der. ), en el Aeropuerto de Tababela. Foto: El Nacional

Paulo Alvarez ( D)

El Nacional intentará mantener su buen momento deportivo cuando se enfrente al Deportivo Independiente Medellín por la Copa Libertadores.

Los puros criollos viajaron a Colombia este 27 de marzo del 2023 para enfrentarse al Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores.

A una semana de haber disputado el partido de ida, el conjunto que dirige Ever Hugo Almeida disputará su choque de vuelta. El partido se llevará a cabo el 1 de marzo de 2023 en el Estadio Atanasio Girardot a las 19:00.



El viaje hacia tierras cafeteras lo realizó con dos días de anticipación. En horas de la tarde, la delegación partió hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre para tomar su vuelo.



En la terminal, los futbolistas compartieron un momento con los aficionados presentes. Allí, estos se tomaron fotografías con los hinchas antes de ingresar a la zona de embarque. Les desearon buena suerte.



La escuadra llegará hacia Medellín y celebrará uno de sus entrenamientos en el extranjero. Posteriormente, el conjunto tendrá su choque ante el 'Poderoso de la Montaña'.



La travesía también se produjo 24 horas del debut del equipo en la LigaPro de Ecuador. Allí venció 0-2 al Aucas en la primera fecha y terminó con un invicto de 2022 partido de los orientales.



El Nacional y su resultado

En el partido en Quito, El Nacional empató por un marcador de 2-2 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El Olímpico Atahualpa no albergó el cotejo debido a que se realizaría un concierto.



Los goles en aquel compromiso los convirtieron Byron Palacios y Ronie Carrillo para los locales. En el caso de la visita, los tantos fueron de Ever Valencia y David Londoño.



El primer tanto lo marcó el 'Poderoso', sin embargo, el 'Rojo' consiguió remontar. En la recta final de compromiso cayó el empate y la serie se mantiene abierta.



El cuadro que clasifique hacia la siguiente ronda asegurará un cupo en los grupos de la Copa Sudamericana aunque no alcance los de Libertadores. Los potenciales rivales en la tercera llave son Always Ready de Bolivia y Deportivo Magallanes de Chile.

Visita nuestros portales: