¿Cuándo es la revancha entre El Nacional y DIM por la Copa Libertadores?

Jugadores de El Nacional celebran un gol Ronie Carrillo (i) hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre El Nacional - Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Paulo Álvarez (D)

El Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM) dejaron la llave abierta en la fase dos de Copa Libertadores, tras igualar 2-2 en la ida.

Tres días después de su inicio en la LigaPro, el plantel de Ever Hugo Almeida deberá presentarse en Medellín para la revancha ante el 'Poderoso de la Montaña'. El elenco enfrentará a Aucas en la primera fecha del campeonato nacional.



Los colombianos también disputarán la fecha de su torneo local durante el fin de semana. Su rival será Alianza Petrolera como visitantes.



El cotejo entre cafeteros y ecuatorianos se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El horario, sin embargo, no será el mismo que se fijó en la ida. A partir de las 19:00 de aquel 1 de marzo arrancará el choque.



Aquel compromiso será el cuarto que disputo el 'Bi-Tri' en la Copa Libertadores. Por su parte, el DIM tendrá el segundo, pues inició su trajín desde la fase dos.



Pese a la cantidad de partidos del cuadro criollo, este aún no conoce la derrota en el máximo torne a nivel de clubes del continente. En la primera fase, instancia donde inició su camino, venció por 1-6 y 3-1 al Nacional Potosí de Bolivia.

​¿Cómo terminó el partido de ida?

El primer encuentro entre El Nacional y el DIM se llevó a cabo durante este miércoles 22 de febrero de 2023. Las escuadras firmaron un empate de 2-2 en Quito y la serie quedó abierta.



Los ecuatorianos no pudieron presentarse en el Olímpico Atahualpa, estadio en el que hacen de locales debido a un concierto. Por tal razón el Estadio Rodrigo Paz de Liga de Quito albergó el duelo.



La visita se puso primero en ventaja gracia a Éver Valencia y así finalizó la primera mitad. En el segundo tiempo, los locales remontaron gracias a Byron Palacios y Ronie Carrillo, sin embargo, Daniel Londoño puso el empate en los minutos finales.

