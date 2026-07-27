En el Mundial 2026 se consumieron 5,5 millones de cervezas

El Mundial 2026 dejó cifras que reflejan la magnitud del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA confirmó este lunes 27 de julio que 6,8 millones de personas asistieron a los 104 partidos disputados en los 16 estadios que recibieron la competición.

Mundial 2026 movilizó una operación sin precedentes

La FIFA también reveló que durante el Mundial 2026 se consumieron cerca de 675 000 hot dogs, además de 4,6 millones de bebidas sin alcohol y 5,5 millones de cervezas, cifras que acompañaron la mayor asistencia registrada en la historia del torneo.

El organismo destacó que la organización del campeonato requirió la participación de casi 300 000 personas. Entre ellas estuvieron alrededor de 43 000 voluntarios y 73 700 agentes de seguridad, quienes cubrieron cerca de un millón de turnos durante los 39 días de competencia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que aficionados de unos 200 países siguieron el campeonato en las 16 ciudades sede. Además, resaltó que el torneo transcurrió sin incidentes graves, actos de violencia ni episodios de hostilidad entre los asistentes.

El informe también valoró el despliegue logístico que permitió desarrollar el torneo. Según la FIFA, la operación fue la más grande organizada hasta ahora en una Copa del Mundo y garantizó el funcionamiento de cada jornada en las distintas sedes.

Uno de los datos más llamativos fue el consumo de alimentos. Los 675 000 hot dogs vendidos al interior de los estadios alcanzarían una longitud aproximada de 135 kilómetros si fueran colocados uno detrás del otro, una distancia equivalente a más de 1 350 canchas de fútbol alineadas.

Los equipos de producción desplegaron 5 000 cámaras, produjeron más de 24 000 contenidos y el programa de comunicación “Know Before You Go” distribuyó más de 2 300 mensajes de WhatsApp y 7,7 millones de correos electrónicos para ayudar a los aficionados durante el torneo.

El organismo concluyó que el Mundial 2026 combinó récords de asistencia con una compleja organización operativa, respaldada por miles de trabajadores y voluntarios que sostuvieron el desarrollo del torneo dentro y fuera de los estadios.

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