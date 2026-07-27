Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde marcó el mejor gol del Mundial 2026

La FIFA eligió como el mejor gol del Mundial 2026 la espectacular anotación de Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, durante el partido de octavos de final frente a Argentina.

El tanto llegó en el minuto 103, durante la prórroga, y significó el empate transitorio 2-2 para la selección africana en un encuentro que terminó favoreciendo a la Albiceleste.

Así fue el mejor gol del Mundial

La jugada nació por el sector izquierdo del ataque caboverdiano.

Lopes Cabral dejó en el camino a Alexis Mac Allister con un elegante recorte, ingresó al área y, desde un ángulo muy cerrado, sacó un potente remate con pierna derecha que se clavó en el ángulo opuesto, dejando sin opciones al arquero argentino.

La espectacular definición fue elegida por los aficionados como la mejor anotación de toda la Copa del Mundo.

“No podía creer lo que había hecho”

Tras recibir el reconocimiento, Lopes Cabral recordó cómo vivió aquel momento.

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia el ángulo, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer”, contó en declaraciones difundidas por la FIFA.

El futbolista también recordó la reacción de sus compañeros tras el gol.

“Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en una Copa del Mundo, pero hacerlo de esta manera y contra un rival como Argentina fue increíble”, añadió.

Un gol histórico que no evitó la eliminación

Pese a la extraordinaria anotación, Cabo Verde no pudo avanzar de ronda.

Después del empate conseguido por Lopes Cabral, la selección africana sufrió un gol en propia puerta de Diney en el minuto 111, resultado que permitió a Argentina imponerse y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, la actuación de Cabo Verde quedó entre las grandes revelaciones del torneo y el gol de Lopes Cabral pasó a la historia como el mejor de la competición.

Marcelo también votó por su gol

El futbolista reveló que uno de los mensajes que más lo emocionó fue el del exlateral brasileño Marcelo, uno de sus grandes referentes.

“Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo. Yo solo podía pensar: ‘¡No me lo puedo creer!’”, confesó.

El podio de los mejores goles del Mundial

La FIFA también dio a conocer el resto del podio de las mejores anotaciones del torneo.

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) vs. Argentina – Octavos de final. Eldor Shomurodov (Uzbekistán) vs. República Democrática del Congo – Fase de grupos. Wilson Isidor (Haití) vs. Marruecos – Fase de grupos.

Con información de Agencia EFE.