La final del Mundial 2026 dejó cuatro teorías conspirativas

“Algo pasó”. Esa es la premisa que inunda las redes sociales tras la caída de Argentina ante España (1-0) en la final del Mundial 2026, sirviendo como punto de partida para una ola de teorías conspirativas que señalan desde presiones ocultas y acuerdos políticos hasta fallos arbitrales premeditados y supuestos rituales.

Teoría 1: España dejó sus bases a EE.UU. a cambio del Mundial

Una de las teorías difundidas sostiene que España acordó con Estados Unidos permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para efectuar ataques contra Irán a cambio de ganar el Mundial. Las publicaciones no aportan documentos, testimonios ni información verificable sobre ese supuesto pacto.

EFE menciona que ese argumento se contradice con la posición oficial comunicada por el Gobierno español varios meses antes de la final, en la que negó “rotundamente” que Estados Unidos esté utilizando dichas bases militares.

Teoría 2: Una amenaza por la pancarta de las Malvinas

Otra teoría asegura que la FIFA obligó a Argentina a perder la final bajo la amenaza de suspender a su selección durante 10 años por haber exhibido una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” después de vencer a Inglaterra en las semifinales.

El 16 de julio se hizo pública la solicitud del Reino Unido a la FIFA para la apertura de un expediente. Por su parte, la BBC publicó al día siguiente que un portavoz del organismo confirmó que se estaban estudiando sanciones contra Argentina. Sin embargo, aún no existe ninguna penalización oficial.

El Código Disciplinario de la FIFA establece que los jugadores y las federaciones pueden ser sancionados por utilizar un acontecimiento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas. No obstante, el reglamento no contempla una suspensión de 10 años por este hecho, sino advertencias, multas o suspensión de partidos, entre otras medidas.

Teoría 3: El ritual de Messi y Yamal

Otra teoría presenta la fotografía de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé como un supuesto ritual masónico de iniciación o una “transferencia de entidad”.

Los mensajes relacionan la escena con patrones numéricos de la final, pero no aportan documentos, testimonios ni elementos verificables que acrediten esa interpretación.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Joan Monfort en 2007 para un calendario solidario de UNICEF publicado al año siguiente.

La familia de Yamal participó tras ganar un sorteo organizado en Rocafonda y el bebé fue emparejado con Messi, quien aún no era una estrella mundial.

Monfort explicó a EFE que la fotografía podía haberse hecho con otro futbolista del Barcelona y que, de haber podido elegir, probablemente la familia habría preferido a jugadores entonces más consolidados, como Ronaldinho, Xavi Hernández o Andrés Iniesta.

Teoría 4: El arbitraje fue comprado

El arbitraje también se ha puesto en entredicho por parte de muchos argentinos, hasta tal punto que se han recogido más de 50.000 firmas para que se repita la final del Mundial.

El argumento es una supuesta actuación “polémica y corrupta” del árbitro (Slavko Vinčić), quien fue “comprado para influenciar el resultado del partido”, informó ABC.

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