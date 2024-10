Óscar Zambrano está viviendo su primera experiencia como futbolista fuera de Ecuador. El volante se unió al Hull City de Inglaterra a mediados de agosto, y Moisés Caicedo, con varios años de experiencia en el mismo país, le ofreció su ayuda.

El ‘Niño Moi’ dejó de ser un niño hace tiempo, y ya solo le queda el apodo. A sus 22 años, ha madurado tanto futbolísticamente como personalmente, asumiendo roles de mayor responsabilidad en su club y en la selección, donde se ha consolidado como uno de los capitanes.

Más noticias:

Esta nueva faceta de Caicedo lo ha convertido en un mentor para los ecuatorianos que emigran al extranjero, ayudando a facilitar su transición. Este es el caso de Óscar Zambrano, quien, a sus 20 años, dejó Liga de Quito para unirse a un equipo del Championship inglés.

Moisés Caicedo ofreció su ayuda a Óscar Zambrano

En una entrevista con el Canal del Fútbol, Óscar Zambrano habló sobre su nuevo club y esta nueva etapa de su vida. Durante la conversación, destacó la importancia de Moisés Caicedo, a quien describió como un líder natural, que se ofreció a apoyarlo en su adaptación.

“Moisés me escribió apenas llegué a Inglaterra y me dijo que, para cualquier cosa que necesite, lo contacte, que está cerca y, si quiero ir a su casa, me recibiría con gusto“, comentó Zambrano.

Este gesto es crucial para los nuevos jugadores ecuatorianos que llegan al fútbol europeo. A diferencia de ‘Moi’, que cuando arribó a Inglaterra en febrero de 2021 no contaba con ningún compatriota, tuvo que adaptarse solo. Ahora, tres años después, puede ofrecer su experiencia y apoyo a otros jugadores.

Óscar Zambrano en el Hull City

El Hull City, equipo del Championship, presentó el 16 de agosto de 2024 al mediocampista ecuatoriano Óscar Zambrano, apodado el ‘Mago de Oz’. El jugador llegó cedido por una temporada con opción de compra al final de la misma.

Desde su arribo, Zambrano ha disputado cuatro partidos, acumulando 266 minutos. Aunque ha sido titular en cuatro de los cinco partidos, aún no ha jugado un encuentro completo. Tiene un gol y una asistencia.