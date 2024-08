El Chelsea sorprendió este lunes 26 de agosto de 2024, con la presentación de su tercera equipación, que fue estrenada por el equipo femenino. Moisés Caicedo fue una de las caras que usó el club para presentar la nueva temporada.

“Nuestra nueva equipación celebra la explosión de creatividad y actitud que acudió al oeste de Londres y al mundo hace más de cinco décadas, y puso a la juventud en primer plano de una manera que todavía resuena hoy”, mencionó el club en su página oficial.

Y por dicha frase de la juventud es que el Chelsea optó por dos de sus jugadores más jóvenes para presentar la camiseta, como el ucraniano Mijailo Mudryk y el ecuatoriano Moisés Caicedo.

La nueva equipación de los ‘Blues’ está inspirada en la cultura punk que surgió en Londres durante la década de los 70 y que continúa influyendo en la capital inglesa hasta hoy.

“El punk era juventud, energía y destacar, y nada destacaba más, que los colores fluorescentes y los diseños en negro que inspiran la nueva equipación”, menciona el club.

El uniforme que lucirá Moisés Caicedo incluye una camiseta y pantaloneta negras, con detalles en amarillo y dorado, adornados con numerosos patrones punk y desgarrados.

Además, esta nueva equipación también celebra el crecimiento exponencial del fútbol femenino, un ámbito en el que el Chelsea se ha consolidado como uno de los mejores equipos del mundo.

An attitude that shook west London and the world five decades ago. Still alive today. pic.twitter.com/iTLQaETGjR