El nombre de Mia Khalifa es mundialmente conocido por haberse convertido en 2014 en la actriz más buscada y vista en los sitios dedicados al cine para adultos. Luego decidió retirarse y enfocarse en otras actividades.

Mia Khalifa es un boom en redes sociales. Entre Facebook, X, Instagram y TikTok acumula una legión de más de 75 millones de seguidores, que siguen muy atentos las publicaciones que la modelo realiza de forma continua.

Khalifa nació en Beirut, Líbano, el 10 de febrero de 1993, con el nombre de Sarah Joe Chamoun. En 2001 se mudó a Estados Unidos junto con su familia y se afincaron en Maryland, huyendo del conflicto armado que se desarrolló en el sur de su país.

En 2019 reveló en una entrevista con la BBC, que por un total de seis videos recibió 12 000 dólares.

Sin embargo, los productores se enriquecieron con los millones de dólares generados por la aparición de la joven de origen árabe en la industria. Ella no obtuvo regalías, ni ningún tipo de recompensa por su popularidad, aseguró en ese momento.

Khalifa comentó que siente que se aprovecharon de ella y de su edad, porque no contaba con las herramientas para identificar que la estaban manipulando. Aunque reconoció que tomó sus propias decisiones y asume al 100% la responsabilidad de haber aceptado la propuesta.

Uno de los últimos romances conocidos de la actriz fue con el cantante y compositor de música urbana Jhay Cortéz. Con el puertorriqueño mantuvo una relación sentimental entre 2021 y 2022.

Khalifa y Julián Álvarez

Infobae menciona este 21 de noviembre de 2024 que el vínculo entre Mia Khalifa y el jugador Julián Álvarez empezó a trascender en los diarios The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia y el portal de España Ok Diario.

Las publicaciones se hicieron pese a que el jugador del Atlético Madrid mantiene una relación con María Emilia Ferrero, a quien conoce desde que tiene nueve años y con la que convive en la capital española.

Khalifa utilizó su cuenta de X para aclarar el supuesto romance. Lo hizo tras recibir varias consultas de sus seguidores, que querían confirmar o desmentir la supuesta relación.

“Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente, no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”, dijo.

Álvarez nació el 31 de enero de 2000. Su debut profesional fue con River Plate en 2017. En 2022 fue transferido al Manchester City y en el 2024 al Atlético Madrid por pedido de su compatriota Diego Simeone.

La ‘Araña’ fue clave para que Argentina gane la Copa del Mundo Catar 2022. Anotó cuatro goles en los siete partidos que jugó.

También tiene en su palmarés personal el título del Preolímpico Sudamericano 2020 en Colombia, el de la Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022 en la que vencieron a Italia en Londres.

Para zanjar de una vez por todas el rumor, Álvarez publicó el miércoles 20 una historia en su cuenta de Instagram con la fotografía de su actual pareja. La frase “Te amo”, más un corazón blanco, complementaron el posteo.

