Moisés Caicedo es la figura emergente con la que cuenta la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026. Desde su debut en el 2020 su crecimiento no ha parado y aún no tiene techo.

El debut de Moisés Caicedo con la Selección de Ecuador se produjo con 18 años, 11 meses y seis días, en el primer partido del argentino Gustavo Alfaro como entrenador en las eliminatorias a Catar 2022.

La noche del 8 de octubre de 2020, la Tri visitó la Bombonera para enfrentarse a Argentina. Los locales ganaron por 1-0 con un tanto de penal de Lionel Messi. Caicedo arrancó de titular y se mantuvo en la cancha 79 minutos.

Compartió titularidad con Alan Franco, Carlos Gruezo y Renato Ibarra. Los dos primeros siguen como seleccionados. Fue sustituido por Romario Ibarra, jugador que en Catar 2022 portó la camiseta número 10 en su espalda.

El primer gol del ‘Niño’ Moi no se hizo esperar. Fue el 12 de octubre en la victoria 4-2 ante Uruguay en el Rodrigo Paz Delgado. Jugó 85 minutos en la segunda fecha de ese exitoso proceso eliminatorio.

En estos cuatro años su crecimiento es notable. Pasó de ser una joven promesa de Independiente del Valle a ser formando, con paciencia, por el Brighton antes de ser traspasado al Chelsea y convertirse en la transacción más cara de la Premier League.

Con Ecuador también tiene un proceso de evolución ascendente. En el 2024 se consolidó como uno de los referentes e incluso llegó a ser uno de los capitanes con los que cuenta el entrenador argentino Sebastián Beccacece.

Son 51 partidos los que Moisés Caicedo lleva jugados con la Selección de Ecuador. Anotó tres goles, uno de ellos en Catar 2022 en el transitorio empate 1-1 ante Senegal en la fase de grupos.

Ante Colombia se paró en la mitad de la cancha con Alan Minda, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Franco.

Su presencia se agigantó aún más desde el minuto 34 por la expulsión de Piero Hincapié. Esto provocó que la Tri cambie su estrategia de juego y renuncie por completo al ataque y todo el peso del juego recayó en el mediocampo y en el bloque defensivo.

Caicedo, con su habitual tranquilidad e inteligencia para manejar el balón a un solo toque, fue el eje sobre el que giró el desempeño del combinado nacional, siempre mostrándose como una opción de pase.

La vehemencia con la que juega el ‘Niño’ Moi lo tiene como uno de los candidatos a ser amonestado.

Con Colombia vio la tarjeta amarilla a los 85 minutos. Hay que recordar que contra Bolivia no fue tomado en cuenta por acarrear una suspensión por acumular dos amarillas de los compromisos ante Perú y Paraguay.

El sitio CFC Ecuadorians es una cuenta dedicada a Caicedo y Kendry Páez y se encargó de hacer una recopilación del partidazo del mediocampista oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Simplemente, pase y disfrute de este complicado que demuestra que el fútbol ecuatoriano tiene un crack de clase mundial.

🇪🇨💙 Moisés Caicedo's monster performance vs. Colombia. Was all over the pitch! #ChelseaFC #CFC #Chelsea #LaTri pic.twitter.com/FnDdDXbnPB