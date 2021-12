Manchester City y Leicester honraron con goles al Boxing Day

En un gran espectáculo de fútbol ofensivo el Manchester City y el Leicester honraron al Boxing Day en un duelo plagado de goles, de ocasiones y de emoción del que salió victorioso el conjunto del español Pep Guardiola (6-3) que resguarda con firmeza su liderato en la Premier.

Pareció un encuentro sentenciado cuando a la media hora el Manchester City ganaba por 4-0. Pero una encomiable reacción del Leicester puso en alerta al conjunto local que tuvo que recuperar la concentración e imponer el talento de sus futbolistas para no perder puntos y acentuar su dominio en el torneo.

Es el Boxing Day es un homenaje al aficionado. Así fue en el Etihad Stadium donde el espectáculo para el seguidor primó sobre todas las cosas.

El Manchester City llegó a temer algunos minutos por un triunfo que tenía asegurado y que al final amarró para acumular ya nueve victorias consecutivas en el torneo inglés.

Tuvo un arranque fulgurante el equipo de Guardiola. Arrollador. A los cuatro minutos, Kevin de Bruyne llevó a la red un gran pase de Fernandinho. Poco antes del cuarto de hora el VAR advirtió al árbitro de un agarrón del belga Youiri Tielemans a Aymeric Laporte en un córner. Pitó penalti que transformó Riyad Mahrez.

No frenó el Manchester City que frenó el intento de reacción de su rival que amenazó con una falta ejecutada por James Madisson que salvó Ederson.

A continuación llegó el tercero. Una combinación en ataque llevó el balón al portugués Joao Cancelo que desde la derecha envió un centro al área que no pudo interceptar Kasper Schmaichel. El balón quedó muerto, a los pies de Ikay Gundogan que llevó la pelota a la red.

Cinco minuto tardó en llegar el cuarto. Fue en otro penalti. Otra vez cometido por Tielemans que trabó a Raheem Sterling. El inglés ejecutó el disparo y amplió la ventaja.

FULL-TIME Man City 6-3 Leicester



The home side emerge on top after a stunning contest to claim their 9th #PL victory in a row #MCILEI pic.twitter.com/jdc4Ryu3ZO