Tensión en las tribunas de Macará y enfrentamientos con la Policía

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Los hinchas de Macará acudieron al estadio de Independiente del Valle para alentar a su equipo en el partido disputado el sábado 5 de septiembre de 2026. La presencia de los hinchas ambateños estuvo acompañada por banderas y momentos de tensión en las tribunas.

Durante el compromiso entre Independiente del Valle y Macará, por la fecha 29 de la Liga Pro, se registraron incidentes entre aficionados visitantes y miembros de la Policía Nacional. La situación provocó que el partido fuera detenido durante algunos minutos antes de continuar con normalidad.

¿Qué pasó con los hinchas de Macará durante el partido?

Los hinchas del conjunto ambateño llegaron al escenario de Independiente del Valle con banderas, incluida una de gran tamaño con el escudo de Macará.

Según una publicación del periodista deportivo Alex Cañizares, el incidente con la Policía se habría originado durante un cántico, en el que los hinchas se mueven de uno a otro lado, cuando un aficionado impactó a un miembro de la Policía Nacional.

En redes sociales circularon videos sobre los hechos. Uno de los registros difundidos por el periodista Diego Melo muestra a uniformados utilizando gas contra algunos simpatizantes del ‘Ídolo del Ambato’.

En esas imágenes también aparecen hinchas que reclamaban por el accionar policial, mientras otros intentaban calmar la situación en las tribunas.

Por estos incidentes, el encuentro entre Independiente del Valle y Macará tuvo que ser paralizado durante algunos minutos.

¿Cómo terminó el partido entre Independiente del Valle y Macará?

En el aspecto deportivo, Independiente del Valle tuvo un inicio contundente y marcó tres goles durante los primeros 15 minutos.

Djorkaef Reasco anotó a los 8 y 10 minutos, mientras Ronald Briones marcó el tercer tanto a los 15. Macará descontó a los 75 minutos mediante un autogol de Andy Velasco.

El marcador terminó 3-1 a favor de Independiente del Valle. Con el triunfo, el equipo dirigido por Joaquín Papa llegó a 71 puntos y se mantiene como líder de la LigaPro.

Macará conserva el segundo puesto con 48 unidades, igualado con Aucas.

¿Qué sigue para Independiente del Valle?

Independiente del Valle se prepara para enfrentar a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido está previsto para el 10 de septiembre de 2026.