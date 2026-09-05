Independiente del Valle golea a Macará y llega a 71 puntos en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Independiente del Valle venció 3-1 a Macará y llegó a 71 puntos en el campeonato ecuatoriano de fútbol, la noche del sábado 5 de septiembre de 2026. El partido se disputó en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle en Amaguaña.

El equipo dirigido por Joaquín Papa tuvo un arranque explosivo y encaminó la victoria durante los primeros minutos del encuentro.

¿Cómo fue la victoria de Independiente del Valle ante Macará?

Independiente del Valle marcó tres goles en el primer cuarto de hora. Djorkaef Reasco anotó a los 8 y 10 minutos, mientras Ronald Briones amplió la diferencia a los 15.

Macará reaccionó en el segundo tiempo y descontó a los 75 minutos mediante un gol en contra de Andy Velasco.

Con este resultado, Independiente del Valle mantuvo su amplia ventaja en la parte alta de la clasificación y alcanzó los 71 puntos en la fecha 29.

¿Qué posición ocupa Macará en la Liga Pro?

Pese a la derrota, Macará permanece como escolta con 48 puntos. Aucas también suma 48 unidades.

El ‘Ídolo del Pueblo’ se enfrentará a Barcelona SC el domingo 6 de septiembre de 2026 en la ‘Caldera del Sur’.

¿Qué equipos jugarán el hexagonal por el título?

Los seis primeros equipos del campeonato ecuatoriano accederán al hexagonal por el título. Independiente del Valle llegará a esa instancia con una importante ventaja sobre sus perseguidores gracias a los 71 puntos que suma tras su triunfo ante Macará.

Independiente del Valle, Macará, Universidad Católica y Aucas ya tienen asegurado su lugar en la siguiente fase. Liga de Quito y Barcelona tienen 42 puntos y buscan confirmar su clasificación.

Por los últimos cupos también compiten Leones del Norte, Libertad, Mushuc Runa, Guayaquil City, Emelec y Deportivo Cuenca. Los resultados de las dos últimas jornadas serán determinantes para establecer la clasificación definitiva y la distribución de los boletos internacionales de 2027.

¿Cuándo juega Independiente del Valle contra Flamengo?

Independiente del Valle también concentra su atención en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Joaquín Papa disputará los cuartos de final frente a Flamengo.

El partido de ida está programado para el jueves 10 de septiembre de 2026, con Independiente del Valle como local en el estadio Atahualpa de Quito.

La victoria sobre Macará permite al conjunto del Valle llegar a este compromiso continental después de consolidar su posición en la parte alta de la Liga Pro.