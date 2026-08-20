Macará vs. Santos sacude a Ambato por la Copa Sudamericana

Macará se enfrenta al Santos en el estadio Bellavista de Ambato, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este 20 de agosto del 2026. El encuentro genera una enorme expectativa en la capital de Tungurahua, que se prepara para una jornada especial.

El equipo celeste llega con la obligación de remontar el 2-1 sufrido en Brasil y con una buena parte de la ciudad movilizada por la posibilidad de alcanzar los cuartos de final y dejar eliminado a un club de fama mundial.

Macará vs. Santos sacude a Ambato

La expectativa comenzó desde temprano. Hinchas del Macará hicieron filas desde la madrugada para conseguir entradas físicas, mientras las autoridades prepararon cierres de vías alrededor del estadio.

El Municipio de Ambato también anunció la transmisión del partido en una pantalla gigante instalada en la explanada del GADMA Sur, para quienes no tengan la oportunidad de asistir a la cancha.

El encuentro tiene un significado especial para el conjunto celeste. Guillermo Sanguinetti, entrenador de Macará, lo calificó como el partido más importante en la historia del del ‘Ídolo del Ambato’.

Macará en el partido de ida

La serie quedó abierta después del partido de ida. Macará sorprendió a Santos a los cinco minutos con un gol de Franco Posse, tras un centro de Mateo Viera. Sin embargo, el conjunto brasileño reaccionó antes del descanso mediante Gabriel Barbosa, quien recibió una asistencia de Neymar. En el segundo tiempo, Willian Arão marcó el 2-1 definitivo tras un tiro de esquina ejecutado por Neymar. Por cierto, el astro brasileño no viajó a Ecuador.

Ahora, Macará buscará remontar ante su gente.

Santos en Ambato

La jornada también tiene como protagonista a Santos. El histórico club brasileño, relacionado con la figura legendaria de Pelé, compartió imágenes de su estadía en Ambato y mostró a aficionados locales junto a sus jugadores y cuerpo técnico.

Macará por la historia

Macará, fundado en 1939, tiene 86 años de historia y disputa su quinta participación internacional. El club ha jugado dos ediciones de la Copa Libertadores y tres de la Copa Sudamericana.