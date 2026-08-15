Neymar se ‘quejó’ de las patadas de Macará en la Sudamericana

Neymar fue una de las figuras del Santos en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana jugada ante Macará en el estadio Vila Belmiro. Al final del compromiso, protagonizó un entretenido diálogo con un jugador de los ecuatorianos.

Neymar, el protagonista de la noche

El pasado jueves 13 de agosto de 2026, Santos derrotó 2-1 a Macará por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Gabriel Barbosa y Willian Arão neutralizaron el tempranero gol del argentino Franco Posse.

Neymar fue la figura de la noche por las dos asistencias para los tantos del ‘Peixe‘. Además, dejó destellos de su calidad durante los 90 minutos del duelo, que dejó en evidencia que aún es decisivo para su equipo.

Finalizado el compromiso, los jugadores macareños lo rodearon en el terreno de juego para pedirle su camiseta, una foto y autógrafos al jugador que en el Mundial 2026 anotó un gol de penal en la derrota de Brasil 2-1 ante Noruega por los octavos de final.

En el túnel que conduce a los vestuarios se encontró con el defensor venezolano José Luis Marrufo, que se llevó de recuerdo una camiseta, una firma y fue quien recibió el ‘reclamo’ de la famosa estrella brasileña.

“Mucha patada, más tranquilo, casi me rompen”, dijo ‘Ney‘ con una sonrisa en su rostro. “Escucha, el 14 no, yo no”, le respondió el defensor, que recalcó que el veterano mediocampista demostró que aún tiene mucho talento en sus pies.

El divertido video fue publicado por las redes sociales del Santos y compartido con la cuenta oficial del jugador. En menos de 24 horas tuvo 1,7 millones de reproducciones, más de 68 000 corazones, 560 comentarios y 799 reposteos.

La revancha entre Macará y Santos se disputará el próximo jueves 20 en el estadio Bellavista de Ambato desde las 17:00. El propio futbolista declaró que aún no sabe si viajará con el resto de sus compañeros a Ecuador.

Um ídolo geracional e mundial! Neymar Jr recebe os adversário do Macará no vestiário santista. 🌟 pic.twitter.com/YFn6WorFYK — Santos FC (@SantosFC) August 14, 2026

Santos 2-1 Macará

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