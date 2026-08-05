Neymar brilló con Santos, pero terminó envuelto en una nueva polémica

Neymar volvió a quedar en el centro de la polémica después de un tenso episodio con dirigentes de Remo tras el partido en el que Santos avanzó a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Neymar y la nueva polémica

El cruce de palabras entre Neymar y los dirigentes de Remo, ocurrido después del partido del en el que Santos eliminó al equipo de Belém de la Copa de Brasil la noche del 4 de agosto del 2026, se suma a una serie de episodios polémicos que han marcado el regreso del delantero brasileño al club donde comenzó su carrera.

Neymar

Neymar tuvo una actuación destacada en la victoria 1-0 de Santos como visitante aportando una asistencia y varias jugadas importantes que ayudaron al equipo a avanzar a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, después del encuentro, el futbolista quedó involucrado en un incidente dentro de los vestuarios del estadio Mangueirão con dirigentes y aficionados del conjunto local.

El delantero reaccionó molesto por las provocaciones e insultos que recibió desde las gradas durante el partido y respondió a los representantes de Remo recordándoles, de manera irónica, que habían quedado eliminados de la competición. La situación subió de tono cuando ambas partes intercambiaron insultos, hasta que los equipos de seguridad tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto aumentara.

Tras el episodio, Neymar respondió en sus redes sociales con ironía a las críticas recibidas, publicando un mensaje acompañado de emojis de risa y asegurando que algunos sectores buscan destacar únicamente sus errores.

Te puede interesar: Neymar presume su lujosa colección

El presidente de Remo, Antonio Carlos Teixeira, también criticó duramente la actitud del atacante y cuestionó su comportamiento durante el enfrentamiento.

Este nuevo capítulo se suma a otras controversias que han acompañado a Neymar desde su regreso al Santos en enero de 2025. En los últimos meses, el jugador ha estado en el centro de críticas por distintos episodios dentro y fuera del campo.

Entre ellos destacan un supuesto conflicto con jóvenes jugadores del equipo, que Neymar negó; las críticas por participar en un torneo de póker durante un día libre; una discusión con un aficionado; un intercambio con el juvenil Robinho Jr.; y un gesto hacia la grada que generó polémica.

Además, el futbolista tuvo que ofrecer disculpas por una expresión considerada ofensiva al criticar un arbitraje y protagonizó otro enfrentamiento verbal durante la eliminación de Brasil en el Mundial.

Con información de EFE