Macará perdió ante Santos en Brasil, pero mantiene opciones en la Sudamericana

Macará cayó por 2-1 ante Santos en Brasil este jueves 13 de agosto de 2026 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El resultado deja la serie abierta para la revancha que se jugará en Ambato el 20.

Macará hizo sufrir a Santos en el templo de Pelé

Macará se plantó sin miedo sobre el césped del estadio Urbano Caldeira, conocido popularmente como Vila Belmiro, para visitar al poderoso Santos, que en su palmarés cuenta con tres títulos de la Copa Libertadores y dos de la Copa Intercontinental, entre otros.

A esos pergaminos se suma que de sus filas salieron jugadores de la talla de Pelé, campeón del mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, y Neymar, medallista de oro en Río 2016 y uno de los futbolistas con mayor talento del siglo XXI.

Con ese panorama, los ambateños, al mando técnico del uruguayo Guillermo Sanguinetti, se las arreglaron para adelantarse en el marcador a los cinco minutos por intermedio del delantero argentino Franco Posse.

La jugada la gestó por la banda derecha el joven ecuatoriano Mateo Viera. El mediocampista levantó el centro que encontró bien ubicado a Posse, quien sorprendió a los dormidos defensas centrales para vencer la resistencia de Gabriel Brazão.

Luego de ese tanto, el ‘Peixe’ se encomendó a Neymar para ir en busca del empate. La magia del ’10’ llegó a los 44 minutos del mismo primer tiempo. Con un solo toque dejó a Gabriel Barbosa solo ante el arquero Rodrigo Rodríguez para que decretase el 1-1.

El 2-1 también tuvo a ‘Ney‘ como protagonista tras el cobro de un tiro de esquina desde el banderín derecho. El balón encontró a Willian Arão, quien con la pierna derecha venció nuevamente a un sorprendido Rodríguez.

La revancha entre Macará y Santos está programada para el jueves 20 en el estadio Bellavista. La expectativa de los hinchas ecuatorianos está en saber si Neymar formará parte de la delegación de los brasileños.

Santos 0-1 Macará

¡MACARÁ SORPRENDE A SANTOS!



El equipo ecuatoriano se puso en ventaja tras el remate con la rodilla de Franco Posse y gana 1-0 en los octavos de final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/RraAgyZo9V — DSPORTS (@DSports) August 13, 2026

Santos 1-1 Macará

ASISTENCIA DE NEYMAR Y GOL DE GABIGOL



Santos empató el partido ante Macará tras un pase exquisito del 10 del Peixe. El encuentro está 1-1 por los octavos de final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/yvmvsv1S2p — DSPORTS (@DSports) August 13, 2026

Santos 2-1 Macará

¡AHORA SÍ: CAYÓ EL SEGUNDO GOL DE SANTOS!



Otra asistencia de Neymar en un tiro de esquina para que Willian Arão anticipe y marque el 2-1 ante Macará en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/PaZwO4aur4 — DSPORTS (@DSports) August 13, 2026

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