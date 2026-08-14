Neymar desató el furor en jugadores de Macará, ¿vendrá a Ecuador?

Neymar y el Santos FC jugaron frente a Macará en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después del compromiso, los futbolistas de la escuadra celeste se tomaron fotos con el brasilero y este reveló si vendrá a Ecuador.

El partido de Macará ante Santos en la Copa Sudamericana

Macará se enfrentó a Santos en Vila Belmiro, Brasil, y se marchó con una derrota de 2-1. Antes, el conjunto celeste se había clasificado de manera directa a los octavos tras quedar como líder de su grupo. El ‘Peixe’ había quedado segundo y, en la ronda de dieciseisavos, venció a Universidad Central de Venezuela, que llegó tras quedar fuera de Copa Libertadores.

En el choque entre el equipo ecuatoriano y el brasilero, Macará fue el primero en ponerse en ventaja en el marcador. Franco Posse marcó el primer tanto a los cinco minutos de juego. En el cierre del primer tiempo, sin embargo, Gabriel Barbosa encontró el empate.

Durante la segunda mitad, Willian Arao logró la ventaja definitiva. Jordan Mohor esperó que una pelota abandone la cancha en su campo, pero esta no lo hizo por completo. Tras ello, Barbosa llegó y consiguió un córner. Tras el tiro de esquina se produjo la victoria de Santos.

Neymar, solicitado por los futbolistas de Macará

They lost the game but they didn’t miss the chance to selfie with Neymar.



Macará players were eager to swap jerseys and take pictures with Neymar after the final whistle and Neymar happily gave everyone a moment to remember. ❤️😍 pic.twitter.com/mVab5UQ0RB — sourovjr_ (@souravhome291) August 14, 2026

Después del compromiso, Neymar fue pedido por una serie de futbolistas de la escuadra ecuatoriana. Cuando este se encontraba en el centro del campo, el delantero fue abordado por sus rivales, quienes buscaban retratarse con él.

En el centro del campo, el delantero esperó a todos los futbolistas que le solicitaron una fotografía. En fila, cada uno pasó y posó junto al delantero brasilero, mientras un colaborador de los ambateños se encargaba de hacer los retratos.

Después del acto, Neymar se llevó una de las camisetas del equipo celeste y aplaudió a la afición. Finalmente, estampó su firma en el lente de una cámara de transmisión.

El arribo de Neymar a Ecuador en incertidumbre

Después del compromiso, el astro brasilero también fue entrevistado dentro de la transmisión del cotejo. Allí se le consultó si estará en Ecuador para el cotejo de vuelta ante los ambateños, el 20 de agosto a las 17:00.

En su intervención, Neymar señaló que desconoce si estará en el compromiso de revancha en el país. Sostuvo que recibió muchos golpes en el cotejo y que Santos tiene un partido importante, ante Vasco da Gama, en el medio, por lo que se decidirá después de aquel cotejo.

Frente a las cámaras, él también ponderó su amistad con Gabriel Barbosa. Allí expresó su deseo que este se convierta en una leyenda del equipo y supere los 100 goles, a los que llegó contra Macará. A su vez, destacó las dos asistencias que brindó frente a los celestes.