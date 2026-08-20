Santos eliminó a Macará y puso fin a su histórica campaña en la Copa Sudamericana

Macará afrontó en Ambato uno de los partidos más importantes de su historia internacional, con la obligación de remontar ante Santos para prolongar una campaña en la que había alcanzado por primera vez los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto ecuatoriano empató 0-0 este jueves 20 de agosto en el estadio Bellavista, resultado que no fue suficiente después de la derrota sufrida en el partido de ida en Brasil.

El próximo rival del equipo dirigido por Cuca será Atlético Mineiro, con el que disputará un lugar en las semifinales.

¿Cómo quedó Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana?

Macará y Santos empataron 0-0 en el estadio Bellavista durante el partido de vuelta de los octavos de final.

El conjunto ambateño necesitaba revertir la derrota 2-1 sufrida en Brasil, donde incluso había conseguido ponerse inicialmente en ventaja.

Con esa diferencia a su favor, Santos llegó a los 2 500 metros de altitud de Ambato con la posibilidad de administrar el resultado.

El equipo brasileño priorizó el orden defensivo y buscó aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

Macará tuvo la necesidad de buscar el arco rival, pero no consiguió el gol que necesitaba para igualar la eliminatoria.

Así, el 0-0 clasificó a Santos con un marcador global de 2-1.

¿Qué consiguió Macará en la Copa Sudamericana 2026?

La eliminación cerró una campaña inédita para Macará en la Copa Sudamericana.

El conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti comenzó su recorrido desde la fase previa y posteriormente terminó como líder invicto de su grupo.

Ese rendimiento le permitió alcanzar por primera vez los octavos de final de la competición.

Macará también consiguió competir ante Santos en una eliminatoria que se mantuvo abierta hasta el partido de vuelta.

El equipo ambateño llegó a ponerse en ventaja durante la ida en Brasil, aunque Santos consiguió remontar y terminó encontrando allí los dos goles que definieron la serie.

¿Cómo jugó Santos ante Macará en Ambato?

El equipo dirigido por Cuca afrontó el partido con la ventaja 2-1 obtenida como local.

Santos evitó asumir riesgos innecesarios, mantuvo el orden defensivo y buscó aprovechar los espacios que Macará dejaba mientras intentaba conseguir el gol.

El conjunto brasileño consiguió mantener su arco en cero durante los 90 minutos y protegió la diferencia obtenida en la ida.

Rodrigo Rodríguez evitó que los visitantes aumentaran la ventaja, mientras que el cabezazo de Willian Arão a los 60 minutos estuvo cerca de convertirse en uno de los goles de la revancha.

El empate sin goles terminó favoreciendo a Santos, que consiguió el resultado necesario para continuar en el torneo.

¿Contra quién jugará Santos en los cuartos de final?

Santos enfrentará a Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, según la información proporcionada.

El ganador de esa eliminatoria avanzará a las semifinales del torneo continental.

Para Macará, en cambio, el empate en el Bellavista significó el cierre de su participación internacional después de alcanzar por primera vez los octavos de final.