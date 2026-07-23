Luis de la Fuente criticó a los jugadores de Argentina tras la final del Mundial

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, calificó como “intolerables e inadmisibles” las reacciones de varios jugadores de Argentina tras la final del Mundial 2026, en la que la Roja se impuso por 1-0 para conquistar el título.

El entrenador español lamentó los incidentes ocurridos al término del encuentro y destacó el comportamiento de sus dirigidos, quienes, según aseguró, mantuvieron la calma pese a las provocaciones.

“No se puede permitir”

Durante una entrevista concedida a TVE, De la Fuente fue contundente al referirse a los hechos registrados una vez finalizado el partido en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Según pudo conocer EFE, la FIFA abrirá un expediente disciplinario para investigar los incidentes protagonizados por jugadores y miembros del cuerpo técnico de la Albiceleste.

“En ese momento no me di cuenta porque estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible. No se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, con un gran entrenador, no pueden tener ese tipo de reacciones”, afirmó.

El seleccionador también elogió la actitud de sus futbolistas durante los altercados.

“Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, añadió.

Un Mundial lleno de dificultades

Más allá de la conquista del título, De la Fuente reconoció que el camino hacia la consagración estuvo marcado por múltiples desafíos.

El técnico recordó que España permaneció concentrada durante 52 días y recorrió cerca de 24.000 kilómetros, además de afrontar condiciones climáticas exigentes y pocos días de recuperación entre partidos.

“Han sido 24.000 kilómetros, humedad, poco descanso... Todo ese proceso, más allá de los rivales, fue lo más difícil que tuvimos que superar”, explicó.

Los elogios para Rodri y Lamine Yamal

El entrenador también tuvo palabras de reconocimiento para Rodri, elegido como el mejor jugador del Mundial 2026.

Para De la Fuente, nunca existieron dudas sobre el nivel del mediocampista del Manchester City, incluso después de la grave lesión de rodilla que sufrió meses atrás.

“Con todo el respeto, dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición”, aseguró.

Además, destacó la evolución de Lamine Yamal, quien, a sus 19 años, fue una de las figuras de España durante el torneo.

Según el seleccionador, el Mundial representó un importante paso en la madurez futbolística del extremo.

“Ya era un jugador extraordinario, pero este Mundial le enseñó a sacrificarse por el equipo y a poner su talento al servicio del colectivo. Eso lo hará aún mejor futbolista”, señaló.

¿Seguirá hasta el Mundial 2030?

De la Fuente reconoció que dirigir a España en el Mundial de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos, sería un orgullo, aunque dejó claro que todavía no piensa en el largo plazo.

“Sería el mayor orgullo para cualquier entrenador, pero ahora soy muy cortoplacista. Estoy centrado en los partidos de septiembre y octubre. Si se cumplen los objetivos, ¿por qué no?”, comentó.

El técnico también reveló una de las promesas más curiosas tras conquistar el Mundial.

El defensor Marc Cucurella prometió tatuarse el rostro del seleccionador si España levantaba el trofeo.

“Le dije que está loco, pero quien hace una promesa debe cumplirla y sé que él es un hombre de palabra”, bromeó.