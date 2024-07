Lionel Messi conquistó la Copa América 2024 con la Selección de Argentina hace casi una semana, alcanzando así su título número 45 y convirtiéndose en el jugador más ganador en la historia del fútbol.

El delantero argentino fue homenajeado el sábado 20 de julio en el partido del Inter Miami contra el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), que se jugó en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Messi se presentó ante su público con una bota ortopédica para proteger su tobillo lesionado durante la final de la Copa América 2024 contra la Selección de Colombia el domingo pasado. A pesar de la lesión, pudo caminar con relativa normalidad.

Making history and inspiring the next generation 🐐 pic.twitter.com/7xPTNGcHS6