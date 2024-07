Faustino Oro, conocido como “el Messi del ajedrez”, ha captado la atención mundial con sus extraordinarias habilidades en el tablero. Nació en octubre de 2013 y con 11 años, este joven prodigio argentino ha logrado hitos impresionantes convirtiéndose en una de las promesas más brillantes.

Oro comenzó a jugar ajedrez durante la pandemia del covid-19 en 2020. Aunque muchos prodigios empiezan a jugar a los 4 o 5 años, Faustino comenzó a los 7 y rápidamente demostró su talento natural. A los 8 años, ya era el jugador mejor clasificado del mundo en la categoría sub-10.

Faustino Oro, el ‘pibe de oro’

En 2023, a los 9 años, Faustino se convirtió en el jugador más joven en alcanzar una calificación FIDE de 2300 puntos y en conseguir una norma de Maestro Internacional.

Un año después, en marzo de 2024, Oro derrotó a Magnus Carlsen, considerado como uno de los mejores ajedrecistas de la historia y actual número uno del mundo.

Fue en una partida de ajedrez relámpago en línea, un logro que le valió el apodo de “Messi del ajedrez” en los medios argentino.

Futuro Brillante

Con una calificación FIDE de 2330, Faustino es actualmente el jugador con mejor clasificación del mundo en la categoría sub-12.

El joven prodigio continúa su ascenso en el mundo del ajedrez, participando en torneos internacionales y enfrentándose a algunos de los mejores jugadores del mundo. Con su talento y determinación, Faustino Oro está en camino de convertirse en una leyenda del ajedrez, siguiendo los pasos de grandes como Magnus Carlsen y Garry Kasparov.

Faustino Oro en una partida de ajedrez.

Día Mundial del Ajedrez

El Día Mundial del Ajedrez se celebra el 20 de julio para conmemorar la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que se estableció en París en 1924.

La FIDE es el organismo rector del ajedrez a nivel mundial y su creación marcó un hito importante en la historia de este deporte, promoviendo la cooperación y la competencia internacional en el ajedrez.

En 1966, la UNESCO sugirió celebrar un día en honor al ajedrez, y la FIDE decidió que el 20 de julio, la fecha de su fundación, sería el más adecuado para esta celebración.

La celebración del Día Mundial del Ajedrez es reconocida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2019, reforzando la importancia del ajedrez en el ámbito global y su capacidad para unir a las personas a través de un deporte intelectual y cultural.